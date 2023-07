Recite ne vsemu, česar ne želite

Da nekaj postane resničnost, zahteva kritično maso ljudi, ki verjamejo v to. Ponavljanje istih informacij vpliva na vaše mnenje in strah, vaša podzavest sčasoma sprejme to za resnico, vi pa ravnate skladno z njo. Tako ustvarjate resničnost, za katero ste bili programirani, pojasnjujejo guruji. Največje orožje proti temu je vaša energija. Izklopite televizijo. Bodite odločni in recite: »Ne v moji resničnosti!«

Verjetno ste že opazili, da ko potegnete črto pod nekaj in rečete ne, tega ne počnete več, se nenadoma pojavi novo delo ali zveza. Toda ničesar ne morete spremeniti, če ostajate ujeti v realnosti, ki vam ni všeč. Vaja, s katero lahko rečete ne vsemu, česar ne želite, je, da se vsako jutro trdno postavite na tla, roke pa stegnete predse v položaj za ustavljanje nečesa.

Recite naglas

Predstavljajte si laži vladnih sistemov, ki zahtevajo, da sprejmete nekaj, česar ne morete, in recite ne. Ob tem udarite z nogo ob tla, potisnite roke naprej ter si predstavljate, da odrivate vsiljena prepričanja, manipulacijo in nadzor. Recite: »Ne! Nočem biti del tega. Ne želim ustvariti tega!« Tako v svojo avro ne sprejmete tistega, kar želijo, ter rečete ne resničnosti, v kateri ne želite živeti.