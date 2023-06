Recite konec ocenjevanju in obsojanju

Četudi živimo duhovno ozaveščeno, nas obdaja družba, ki zanemarja naše notranje bitje ter nas spodbuja, da postanemo obsedeni z zunanjo predstavo tistega, kar mislimo, da smo. Ko ne dosegamo meril, ki smo si jih zastavili kot odgovor na norme družbe, ki časti popolnost, nas prevzame nelagodje.

A namesto da bi pozdravili svoje rane in travme, premagamo stisko tako, da opravljamo – kar je podobno kot droga, ki preusmeri našo pozornost. Začnemo obsojati druge, to nam preide v navado, ki se ji pridruži dojemanje sebe kot žrtve. Osvobodimo se samo tako, da se začnemo zavedati svojega početja ter zdravimo svojo bolečino, pravijo psihologi.

Analizirajte stanje

Ko boste pripravljeni obračunati s svojim obsojanjem, ne da bi se krivili zanj, najprej analizirajte stanje. Priporočajo, da si napišete stolpce z naslovi Kaj ali koga obsojam?, Kako se ob tem počutim?, Zakaj se počutim upravičenega do obsojanja?, Kateri trenutek je sprožil, da sem se počutil upravičenega? Ko sestavite seznam obtožb, o vsaki premislite in odgovorite na vprašanja: Ali v vašem obnašanju tiči vzorec? Kako se počutite ob priznanju, da obsojate? Se obsojate zaradi obsojanja? Vam je neprijetno pogledati, kaj počnete? Ko analizirate stanje, se naravnajte na energijo sprejemanja in spuščanja, tako da izrečete prošnjo: Danes ne bom obsojal/-a ničesar, kar se pojavi. S tem se zavežete, da boste zavestno povezali svoje misli z ljubeznijo in pustili, da vas vodijo vodniki.

Namesto da bi pozdravili svoje rane in travme, premagamo stisko tako, da opravljamo. FOTO: Siphotography/Getty Images

Vaša nepoklicana »pomoč« je način nadziranja in obsojanja. Seveda ni lahko sprejeti nekoga, ko mislimo, da sprejema slabe odločitve. A kot mi imajo tudi drugi sistem vodenja, ki jim pomaga, da se usmerijo tja, kamor je najbolje zanje. Kadar si pripišemo odgovornost za srečo drugega, ga lahko prikrajšamo za priložnost, da bi dosegel dno. Namesto da mu želimo preprečiti padec, raje prosimo, naj bo njegova izkušnja čim bolj nežna, podprta z jasnim duhovnim vodstvom. Sledite načelu dr. Wayna Dyerja: »Vidi svetlobo v drugih in jih glej, kot da je to vse, kar vidiš.«

Poskusite obliti s svetlobo vsakega, ki ga vidite in v vas vzbudi željo po obsojanju in ocenjevanju – ko gledate televizijo, na družabnih omrežjih, v trgovini, banki, službi in doma. Tudi ko naletite na policista, bivšega partnerja, škodoželjno taščo, šefa, celo morilca iz poročil, si tiho ponavljajte: »V tebi vidim le svetlobo.« Začeli boste opažati, da se celo hladni in zadržani ljudje lepše vedejo do vas, saj enako privlači enako. Nič, na kar pogledamo s sočutjem, sprejemanjem in svetlobo, nam ne more škoditi, znižati naše vibracije ali nas prizadeti.