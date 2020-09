Razvozlajte sporočila vesolja

Tako kot poskušate interpretirati sanje, preglejte teden dni resničnega življenja. Preglejte dogodke, scenarije, vzorce, ki odstopajo od običajnih, in jih analizirajte. Opazujte simbolne pomene in se vprašajte, kaj vam želijo povedati. Zapisujte si nenavadne besede, ki jih ljudje rečejo, zanimive prebliske in ideje, prizore, ki so se vam vtisnili v spomin, nenavadna presenečenja …



Posvetite pozornost svojim notranjim procesom, skrbem, notranjemu dialogu, občutku, kaj bi morali storiti, uvidom in nenadnim spremembam čustvenega razpoloženja. Ali opazite, da se teme ali vzorci iz zunanjega sveta ujemajo z vašim notranjim doživljanjem in obratno? Se stvari ujemajo ali si nasprotujejo? Vprašajte se, kako je vse povezano med sabo. Poiščite pomen za dogodki. Vsakokrat, ko najdete povezavo, si vzemite čas, da dojamete sporočilo ali uvid. Zavedajte se, da ima vse svoj pomen in da se nič ne zgodi kar tako.