Razumite svojo jezo

Čim hitreje se oddaljite od situacije, ki vas jezi, pojdite na sprehod in na vse poglejte z razdalje. FOTO: Penelope Grasshoff/Getty Images

Partner je brez posvetovanja z vami kupil nekaj dragega iz družinskega proračuna. Zavedajte se, da ste jezni nanj, a ne vztrajajte v tem čustvu, pojdite na sprehod ali se ukvarjajte s športom. Vprašajte se, kaj natanko vas jezi. Zakaj vas je tako močno strah finančne odvisnosti? Ali partner ve za to? Zakaj je tako ravnal? Ga lahko razumete? Pogumno se spopadite z jezo in mu pojasnite, zakaj ste se tako odzvali.Podobno ravnajte v službi, če vam šef očita neprizadevnost, čeprav imate že ogromno nadur in vedno nadomeščate sodelavce. Prepoznajte svoje signale jeze. Pojdite ven in globoko vzdihnite. Pogovorite se s sodelavcem, ki mu zaupate, ali zapišite vse skupaj. Kaj ste čutili in razmišljali? Morda je ranjeno vaše samospoštovanje. Razumite svoje občutje in kar vam sporoča. Potem poskusite razumeti tudi šefa. Ima preveč dela? Je pod pritiskom? Z umirjenim pogovorom boste lahko rešili neprijeten položaj brez jeze.Ključno je, da najprej ozavestite, kako telesno občutite jezo, kaj razmišljate in čutite. Običajno se pospeši dihanje, mišice so napete, želodec se stisne v kepo in misli nam sporočajo, da gre za krizno situacijo. Lahko zarjovete ali padete v jok. Ne obsojajte se, samo priznajte si, da ste razjarjeni. Nato je ključno, da najdete svoj notranji sprožilec, ki vam bo pomagal znova vzpostaviti ravnovesje. Sprostite se, po možnosti na svežem zraku. Globoko vdihujte in izdihujte, saj s tem pomirite srce in glavo. Povejte osebi, ki vas je razjezila, kar ji gre, ne da bi bila z vami. Ne pričakujte odgovora. Samo spravite iz sebe vse skupaj. Lahko poveste tudi tretji osebi ali celo zapišete na papir.Ko se umirite, lahko še enkrat premeljete svoj položaj. Kaj ste mislili in čutili? Zakaj? Analizirajte vzroke in jih zapišite. Tudi če v položajih, ki vas jezijo, ostanete mirni, namreč obstaja vzrok za vaš odziv. Pogosto gre lahko tudi za to, da nekaterih občutij že dolgo niste spustili na plan, zato se vprašajte, kaj še čutite in po čem hrepenite. Prepoznajte resnične potrebe svoje duše in odkrijte, kako jih lahko izrazite. Pri tem vam lahko pomagajo tudi sprehod (čas zase), večer brez televizorja (čas s partnerjem). Čestitajte si za vsako naložbo na svoj račun sreče. To bo okrepilo vašo samozavest in vas obvarovalo pred naslednjim izbruhom jeze. Zavedajte se, da dogodka ne morete več spremeniti, zato ga pustite pri miru.Če je spor vključeval osebo, ki vas je ujezila, vedite, da ima tudi ona svoje sprožilce in vzroke za odzive. Če boste vse to vzeli v zakup, boste človeku tudi laže oprostili in se osvobodili jeze nanj.