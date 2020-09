Razlika med uspešnimi in neuspešnimi

KO USPEŠNI ljudje vidijo problem, se vprašajo, kako ga bodo rešili. Ko stojijo v vrsti pri blagajni, se sprašujejo, kako bi v tej situaciji pregnali dolgčas med čakanjem. Tako se denimo domislijo ultratankega zaslona nad blagajno, ki jo spremenijo v donosen posel. Tisto, kar jih razlikuje od drugih, je torej odločitev, usmerjenost, da vsako oviro vidijo kot izziv, ki ga je mogoče rešiti, nato pa energijo usmerijo v iskanje poti in načinov, naj gre za najuspešnejše vodenje podjetja ali ustvarjanja novega izdelka.



Na drugi strani so ljudje, ki nočejo napredovati, ostajajo na avtomatskem pilotu, so nesrečni, a ne želijo ničesar spremeniti. Čakajo, da jim bo vse padlo z neba, ko pa se to ne zgodi, za neuspeh krivijo državo, sistem, učitelje, strice iz ozadja, tajne združbe. Svojo situacijo primerjajo z drugimi na način »lahko je njemu, saj ima službo/hišo«. Seveda se ne sprašujejo, kako so drugi do tega prišli, njihovo blagostanje jim služi le kot kontrast krivici, ki se godi njim.



Če naletite nanje in jim predlagate rešitev, ki bi jim lahko pomagala, začnejo iskati argumente, da se tega ne da, saj ne potrebujejo izhoda, ampak vašo energijo in pozornost. Ko se boste začeli zavedali tega, se jim boste izogibali in ne boste več zapravljali časa zanje. Raje se boste obdali z ljudmi, ki bodo podpirali vaše ideje in vas podprli na poti k uspehu.