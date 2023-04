Razlika med amuleti in talismani: prvi odganjajo zlo, drugi privabljajo srečo

Z nakitom, dragimi kamni in različnimi simboli lahko pritegnemo obilje, denar in srečo ali se zaščitimo pred negativnostjo iz okolice, se povezujemo z božanskim ...

Po splošnem prepričanju so amuleti in talismani enaki, a tisti, ki se ukvarjajo z magijo, lahko povedo, da to še zdaleč ni res. Oboje, prav tako kot drugi predmeti, ki nam prinašajo srečo, ali informiran nakit, se sicer opirajo na delovanje magije, namen pa je različen. Amuleti so naravnani na to, da odženejo vse slabo iz okolice, česar človek noče imeti v svojem energijskem polju.

Po drugi strani pa nam talismani pomagajo pritegniti nekaj v naše življenje. Obesek z obsidianom lahko na primer nosimo, da odžene zle namene, medtem ko je zapestnica iz žada lahko informirana, da privablja ljubezen.

Skorajda kar koli lahko oplemenitimo z namero in uporabimo v magične namene ter uporabljamo kot zaščitni amulet – verižice, zapestnice, uhane, drug nakit, celo čevlje in obleke. Največkrat pa ljudje nosijo kristale ali kamne – turkiz, obsidian, tigrovo oko, turmalin, hematit, ahat, jaspis, žad, ametist –, simbole in zaščitne znake, kot so runska znamenja, starodavni ali keltski simboli, križi, hamsa oziroma Fatimina roka …

Lahko gre za zaščitne toteme ali živalske varuhe oziroma njihove simbole, kot so volk, medved, lev, sova, pes, ali pa nosimo v medaljonu fotografije prednikov, koder njihovih las ali njihov nakit.

Talismani po drugi strani lahko privabijo želeno z magijo. Lahko hkrati nosite oboje, saj se vplivi ne izničijo med sabo. Za talisman si prav tako lahko izberete kristale – žad in roževec za ljubezen, ametist za povečanje intuicije in sporočila v sanjah, heliotrop za zdravje in plodnost, mahovnati ahat za denarno obilje …

Lahko si pomagate s simboli za zdravje ali uspeh, runami, podobami bogov in boginj – Afrodita za ljubezen, Ganeš za finance in dobro počutje, Odin za modrost, Thor za moč.