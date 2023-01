Različne vrste urokov

Ppri vuduju povzročitelji zabadajo dolge igle v lutko, ki je videti kot žrtev. Z zaklinjanjem se povežeta energiji lutke in osebe, ki ji želijo škoditi. Igle zabadajo v oči ali druge dele telesa, človek pa to čuti na istem mestu, čeprav ne more ugotoviti, kaj se mu zares dogaja. V osnovi gre za zlitje energije dveh ljudi, kar se lahko uporabi tako za zdravljenje kot škodovanje drugim, pojasnjujejo šamani.

Ob posilstvu se na žrtev prilepijo entitete, energijski paraziti, ki so običajno astralni delci umrle jezne duše, ki vstopijo v človekovo energijsko telo. Med prestajanjem nasilja lahko namreč duša za nekaj časa zapusti telo, kar naredi prostor in odpre vrata za vstop druge duše. Hkrati je ob posilstvu oseba šibka, dovzetna, entitete pa se lahko prenesejo tudi prek telesnih tekočin posiljevalca. Entiteta nato živi z osebo in jo izčrpava, usmerja njene misli in dejanja, razen če jo odstranimo, svarijo.

Močni uroki so tudi umetno ustvarjene entitete, ki niso astralni fragmenti umrlih ljudi, ampak jih ustvarijo ljudje. Za ustvarjanje take entitete potrebujejo žival kot nosilca, nekaj žrtvinega – oblačila, lase, nohte in njeno sliko. To počnejo ljudje, ki so temno znanje že prinesli na svet in ga samo razvijajo naprej. Imajo moč, manipulirajo z energijo in ljudmi. Uroke ustvarjajo za plačilo, usluge in moč, opozarjajo.

Običajni ljudje pridejo po pomoč k terapevtom na robu norosti. Ne vedo, kaj se dogaja z njimi, fizično začnejo hitro hirati in vse jim gre navzdol. Energijsko ljudje niso več svoji, nekdo jim vlada. Denimo tašča zada urok snahi, ki dobi srčni napad. Že če ljudje nenehno negativno govorijo o tebi, se lahko nekaj zgodi, kot bi bil del tebe onesnažen, čeprav to ni entiteta. Ne moreš se izogniti temu, kar si mislijo drugi, vsi smo energijska bitja, toda zaščitiš se lahko samo z zavedanjem, z dvigom vibracije, rečeš, da to ni tvoje, tega ne boš poslušal, ko začne nekdo govoriti nekaj negativnega v tvoji bližini, greš stran, svetujejo. Toda vedno se moramo zavedati, da vse prihaja iz vira, tema in svetloba. Tema je nižja vibracija, a če želimo, jo lahko vedno spremenimo.

Duhovi so močno kristalizirana entiteta, vezana na prostor. FOTO: Alexey/Getty Images

Kaj pa duhovi? So v resnici tako pogosti, kot jih vidimo v ameriških televizijskih oddajah? Večkrat gre lahko za entiteto, ki ima značilnost človeka, ki je obstajal, in ji pripisujemo lastnosti duha. Duhovi so močno kristalizirana entiteta, vezana na prostor; tudi poltergeist, ki lahko premika predmete, je samo entiteta – pogosto jih najdemo na liniji elektromagnetnih sevanj. Kjer so ostala nakopičena močna čustva, namreč ostanejo energije, ki se držijo kraja.