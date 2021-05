Različne vrste sorodnih duš

Namen človeške inkarnacije je vračanje k brezpogojni ljubezni. Te se učimo v različnih odnosih, tako skozi prijateljstvo kot romantiko. Naše dušne družine in sorodne duše so ob nas z namenom, da nas naučijo brezpogojne ljubezni. Nikoli ni njihov namen romanca sama po sebi, ampak nas spodbujajo k rasti in razumevanju.



S sorodnimi dušami lahko doživljamo karmične izkušnje. Pridejo v naše življenje in nas naučijo dragocene lekcije. Lahko gre za družinske člane, tesne prijatelje ali sodelavce, pa vendar naše učenje brezpogojne ljubezni ni omejeno samo na ljudi, lahko nas je učijo tudi denimo domači ljubljenčki. Včasih so karmični odnosi lahko romantične narave, a zanje je značilno, da ne trajajo dolgo, saj so nas prišli samo naučit določene lekcije.



Druge sorodne duše so naši sopotniki, a kljub temu tudi romantični odnos z njimi ne traja za vedno. Ker jih srečamo z določenim namenom, odidejo, ko ga izpolnijo. Po drugi strani veliko ljudi preživi vse življenje s svojo sopotniško sorodno dušo ali dušo dvojčico. Slednja lahko povzroči razhod s sorodnim zakoncem. Pa vendar je pri tem potrebna previdnost, kajti odnos z dušo dvojčico je običajno naporen in pretežak, da bi zdržal.



Guruji celo odsvetujejo, da bi zaradi duše dvojčice zapustili sorodno dušo, saj sta obe razmerji dragoceni in igrata pomembno vlogo v našem življenju.

Razlika med tesnimi vezmi je tudi v tem, da lahko v zvezo s sorodno dušo vlagamo veliko energije, kar se nam obrestuje. Karmični odnos pa po drugi strani lahko prinaša težave in zastoje, občutek imamo, kot da se trudimo v prazno.



Duši dvojčici sta najvišja oblika povezanosti dveh duš, saj v drugem najdemo svojo drugo polovico. A to se zgodi redko in ne v vsakem življenju. Ko se srečamo, nas spremlja občutek poznanosti, pomirjenosti, zavedamo se, da se je to zgodilo z višjim namenom.

Po drugi strani je sorodna duša učitelj, nekdo, ki odslikava vaše napake in lekcije, ki je doživel podobne življenjske izkušnje ter vas spominja na vse, česar se še učite, denimo odpuščanja.



V najširšem pomenu pa so karmične duše vsi, s katerimi ste se srečali že v preteklih življenjih. Lahko se čutite povezane z njimi in imate občutek poznanosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: