Različne oblike karme

Če se nam ponavljajo enake okoliščine, velja premisliti, ali za tem stoji karma. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Precej odnosov temelji na karmičnih dogovorih. Take ljudi prepoznamo in nečesa nas učijo. Lahko pa nam nekdo tudi preda informacijo v treh minutah in ga nikoli več ne vidimo, tudi to je karma, pravijo duhovni učitelji. Vsi in vse je namreč povezano, tako kot celice v telesu. Zato se lahko vzpostavijo povezave tudi med ljudmi, ki se ne poznajo. Bolj se zavedamo te povezanosti, bolj se nam bodo dogajale sinhronosti. Kadar pa mislimo, da smo le žrtve krutega sveta, se te stvari ustavijo, prav tako se nam zmanjša intuicija.S svojim vedenjem lahko vplivamo na karmo. Določene karmične situacije so sicer nespremenljive, a zgodijo se lahko v manjši ali večji obliki. Tudi nespremenljiva karma ni zapisana v kamen. Ne moreš je preprečiti, a doživiš jo lahko v različnih oblikah. Nekatere izkušnje smo si namreč zadali, saj podpirajo naš razvoj in so del procesa. Ko smo v njem, resda zaradi dreves ne vidimo gozda, a dobro se je zavedati, da obstaja zemljevid, s katerim se rodimo, četudi ga pozabimo, in da nam bodo v življenju določeni deli tega jasni, vendar ni nič narobe, če ne vemo vsega, pravijo.Če si se nečesa že naučil, ne potrebuješ testa, če ti snov manjka, pa ga dobiš, pojasnjujejo učitelji, kaj je spremenljiva karma. Določene zadeve je namreč mogoče oddelati tako, da se potem problem sploh ne pojavi, kar lekcijo že obvladaš.Karmične so sicer stvari, ki se ponavljajo, oziroma odnosi, v katerih doživljamo močna čustva. Znak zanje je tudi, da ti je nekaj zelo pomembno. Skupni dejavnik ponavljajočih se okoliščin pa si ti, torej moraš prevzeti odgovornost zanje. Nič se namreč ne dogaja kot posledica krutega sveta, ne da bi imel sam kaj s tem. Tudi če si, v skrajnem primeru, žrtev ropa, te je nekaj potegnilo v banko v tistem trenutku, ni pa treba, da zato ostaneš v strahu. Prevzeti moraš nadzor, pridobiti nazaj svojo moč in iti naprej. Ko se ti ponavljajo težke situacije, to namreč pomeni, da na določenem področju ni ravnovesja. Če si bil na primer priča ropu, je nasilje tvoja tema, četudi si le žrtev. Če se ti dogajajo z nasiljem povezane okoliščine, moraš nekaj spremeniti. Povezan si z vsem, kar se ti ponavlja, zato moraš najprej ozavestiti svoj vzorec. Rešitve za težave pa so lahko različne, od uvajanja sprememb do dela z različnimi duhovnimi tehnikami.