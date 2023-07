Razkrivamo, kakšen je astrološki pomen Lune

Luna je Zemljin satelit. Njen sijoči zunanji videz je odvisen od položaja Zemlje, Lune in Sonca. Zaradi odnosa z Zemljo se zdi, da ves čas spreminja videz.

Povezana je z žensko energijo, opisuje tiste, ki skrbijo, negujejo, hranijo, le odsevajo energijo svojega partnerja. V različnih jezikih se ohranja izraz moški za besedo človek. Ženska je bila tisočletja sprejeta kot polčlovek, v senci moškega. Na ta način je Luna žena, tista, ki ni cela, ampak odvisna. Luna predstavlja tudi vsa druga bitja, ki so odvisna, tako je to, če gledamo v karti države, ljudstvo, ki ga vodi Sonce. Luna simbolizira nekoga, ki skrbi za druge, jih neguje, hrani, čisti, ureja, kuha: ženo, mamo, negovalko, skrbnico, kuharico, varuško, medicinsko sestro, pediatrinjo. Po drugi strani je povezana z vsemi, ki so potrebni nege, torej z malimi otroki do četrtega leta, hišnimi ljubljenčki, bolniki. Luna sporoča veliko o soodvisnosti vsega. Pri tem ne smemo pozabiti, da nas ne bi bilo, če ne bi kdo poskrbel za nas, ko smo bili nebogljeni in je bilo naše preživetje odvisno od staršev ali skrbnikov.

Povezana je z ženskami, simbolizira dušo. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Lunino neprekinjeno spreminjanje in hitro gibanje sporoča, da je Luna močno povezana s spreminjanjem, in opisuje dnevno spreminjanje naših čustev.

Simbolizira čustva kot taka in je filter, skozi katerega doživljamo svet. Isto izkušnjo lahko različni ljudje povsem drugače doživijo. Luna doživlja vse skozi vnaprej predvidene vzorce in doživlja življenje na svoj osebni način. Po drugi strani nam omogoča, da čutimo z drugimi. Njena hitrost in hitro spreminjanje sta usklajena s spremenljivim značajem čustev.

Luna simbolizira vodo in tekočine ter vse, povezano s tem – vodnjake, vodovod, pijačo postrežejo v bifejih pod njeno vladavino, ladje, čolne ... Povezujemo jo s hrano, s prostorom, v katerem se to pripravlja – gostilne, kuhinje, menze ... Prav tako je povezana s kmetijstvom, predvsem poljedelstvom in ustanovami, ki so povezane z nego in skrbjo za nemočne, odvisne, šibke.

Duhovno Sonce predstavlja popolni potencial, kaj vse lahko postanemo, Luna pa vsa čustva, vso preteklo navlako, negativnosti ali vse pretekle pozitivne naravnanosti, navade, vzorce. Luna simbolizira dušo, tisti del bitja, ki skupaj z duhom potuje iz inkarnacije v inkarnacijo. Zaradi sposobnosti vživljanja je temelj sočutja, odprtega in razumevajočega srca. Skoznjo nam je jasen uvid o soodvisnosti vsega z vsem ter v spremenljivost življenja. Glavna ovira na duhovni poti je njena preobčutljivost, čustvena navezanost, ločevanje na naše in druge, ujetost v staro.

V astrološki karti, ki nakazuje bolezni, problematična Luna najpogosteje kaže zdravstvene težave v otroštvu. Upravlja želodec, trebuh, prebavo, mehur, telesne tekočine, sistem limfnih žlez, menstruacijo, nosečnost, plodnost, prsi in oči (v moški karti levo oko, v ženski desno). Povezana je tudi z jajčniki, dojkami, duševnimi boleznimi …