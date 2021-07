Raziskujte družinsko linijo

Najprej pridobite informacije od živih sorodnikov. FOTO: Ellenaz/Getty Images

Taka mati kot hči in obratno. Postanete ob tej frazi ponosni na svojo mamo ali ji ne želite biti podobni? Dejstvo je, da se zgledujemo po materi in drugih ženskah iz obdobja odraščanja. Včasih je to izvrstno, drugič pa s tem pridobimo ovire in prepričanja, ki nas lahko omejujejo. Prav zato je dobro odkriti več o sebi, poglobite se v zgodovino in življenje svojih prednic. Izvedeli boste marsikatero podrobnost, ki bo obogatila vedenje o vaših koreninah.Kdo so bile ženske, ki so krojile zgodovino vaše družine? Kakšne so bile njihove usode? Po čem so hrepenele in ali so uresničile svoje sanje? So vam bile podobne? Veda, ki se ukvarja s proučevanjem družinske zgodovine, se imenuje genealogija ali rodoslovje. Zajema iskanje podatkov o preteklosti družine, uči, kako izdelati rodovno drevo itd. Vaše ugotovitve najverjetneje ne bodo segale tako daleč nazaj, kot če bi se z rodovnikom ukvarjali strokovnjaki, najbrž tudi ne boste odkrili slavnih prednic, a kljub temu ne podcenjujte svojih spoznanj.Vaš cilj je, da se iz najdenega naučite kaj o sebi. Začnite v nedavni zgodovini in si pomagajte z ustnimi in pisnimi viri. Najprej se odpravite do živih sorodnikov, ki bi vam lahko kar koli povedali o skupnih prednikih. Zapisujte si njihove pripovedi in sprašujte, na primer: Kdo so bili starši te osebe? Je imela brate in sestre? Kaj se je zgodilo z njimi? Kje je oseba živela? Kje se je šolala? S kom se je poročila in koliko otrok je imela? Posvetite se samo eni osebi hkrati in poskusite izvedeti čim več o njej z različnih strani. Dopolnjujte svoje zapiske, hkrati pa zasnujte svoje družinsko drevo. Na vrh zapišite svoje ime, iz njega potegnite dve veji za starše, ob strani navedite imena bratov in sester. Zapisujte imena in priimke, datume rojstev in smrti, posebej pa tudi poroke in odnos starši–otrok.Ne zanemarite širšega okvira, torej dobe, v kateri je oseba živela, saj je prav gotovo vplivala na način njenega razmišljanja, doživljanja in življenja. Če je babica živela med vojno, to posebno raziščite. Osredotočite se tudi na pisne vire. Marsikaj lahko najdete na starih fotografijah, v pismih, dnevnikih, rojstnih listih, maturitetnih spričevalih. Poglejte, ali ste si ženske med sabo fizično podobne. Ugotovite, ali so se iz roda v rod prenašale bolezni, težave pri porodu, boleče menstruacije, alergije in podobno. To vas bo opozorilo, na katere dele telesa morate biti pozorni in jih skrbno negovati.Prepoznajte družinske vzorce. So se ženske v družini poročale mlade? So bile poroke dogovorjene ali iz ljubezni? So bile prednice krepke kmečke ženske, delavke ali intelektualke? Kakšen odnos so imele do svojih moških in otrok? So bile nežne in materinske ali samosvoje in uporniške? Katere lastnosti lahko prepoznate v sebi? So v prelomnih dogodkih odigrale pomembno vlogo, npr. v vojni? So bile srečne? Vse, kar boste spoznali, povežite s svojim življenjem.