Razgrete strasti in nagajive dogodivščine

Oven Ker bo Mars do konca leta v ovnu, vam ne bo manjkalo energije ne za osvajanje ne za adrenalinske podvige. Odpravite se v hribe in se ukvarjajte s športom. Presežke energije in jezo pa raje kot s prepiri sprostite med rjuhami.

Bik Ker iščete užitke, se boste letos čutili prikrajšane za gurmanska popotovanja in razvajanje čutov. Poskusite primanjkljaj nadomestiti v domači spalnici, kjer si s partnerjem ustvarita svojo razvratno oazo. Poleg tega se založite s penino in afrodizičnimi prigrizki.

Dvojčka Venera je julija v vašem znamenju, zato se boste imeli kljub potovalnim omejitvam lepo in uživali v raziskovanju manj znanih kotičkov domovine. Iskrice se bodo kresale na vsakem koraku, saj boste samozavestni in privlačni, v postelji pa nagnjeni k prestopanju meja.

Rak Julija boste previdni in se držali doma, avgusta, ko vstopi Venera v vaše znamenje, pa se boste sprostili in odpravili na družinski vikend ali na morje k prijateljem. Če ste samski, lahko avgusta spoznate nekoga, ki vam bo dal, kar si najbolj želite – varno gnezdo in zvestobo.

Lev Kralj družabnega življenja bo ob omejenem številu sprehodov po rdeči preprogi malce poparjen. Če bo znova sledila prepoved zbiranja, pa bo močno nesrečen. Najbolje bo, da prenesete slavo in blišč v zasebno življenje in nekoga osvajate z dragimi večerjami in darili.

Devica Umivali si boste roke, vztrajali pri maski in se odpovedali dopustu, saj vas nova pravila psihično izčrpavajo. Vaše poletje bo delovno in lotili se boste zamujenega dela in urejanja doma. V spletnih klepetalnicah lahko najdete koga, s komer se boste želeli srečati v živo, in to brez maske.

Tehtnica Hrepeneli boste po dvojini in trpeli ob pokoronskih okrnjenih možnostih spoznavanja. Avgusta ne boste več zdržali in se boste začeli družiti vsemu navkljub. Prijelo vas bo, da bi zmanjšali varnostno razdaljo z nekom posebnim ter ga spremenili v člana svojega gospodinjstva.

Škorpijon Razgrete strasti bo še podžigal vaš vladar Mars in ne bo se vas dalo ustaviti. Z magnetno privlačnostjo boste pritegovali poglede, z močno karizmo pa marsikoga potegnili v svoje mreže. Osvajali boste najvišje vrhove drugega za drugim – dobesedno in v prenesenem pomenu.

Strelec Razočarani boste zaradi potovalnih omejitev, saj ste največji popotnik in raziskovalec zodiaka, ki težko ostane doma. Če se bo dalo, se boste odpravili taborit v tujino. Težko se boste prilagajali, zato boste ostali samski. Bo pa toliko močnejša vaša spolna sla in pogostejše afere za eno noč.

Kozorog Vaše poletje bo delovno, resni in obremenjeni boste reševali posledice krize. Trije počasni planeti do konca leta še pritiskajo na vas, zato boste hvaležni za vsak trenutek, ko se boste lahko sprostili. Izkoristite poletne vikende za odmik. Romance vas ne bodo mikale, vezani pa se boste opirali na partnerja.

Vodnar Ker bolj kot drugi potrebujete svobodo, se ne boste dobro počutili v pokoronskem svetu. Poskušali boste narediti kaj po svoje in k razbojništvu pritegnili tudi simpatijo. Za dopust boste našli samoten kraj, kjer se boste lahko sprostili in zadihali. Ribi Trpeli boste zaradi občutljivosti, zahteve novega sveta vas bodo plašile. Če se le da, boste našli nekoga, ki vas bo razumel in poskrbel za vas. Počitnikovali boste ob vodi in se umikali gneči, ker boste na samem lažje meditirali.