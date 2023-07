Razbremenimo se lahko z meditacijo 'tudi to bo minilo'

V težavnih okoliščinah se nam zdi, da bo kriza, v kateri smo, trajala večno. Tedaj se lahko razbremenimo z meditacijo 'tudi to bo minilo', ki jo je zasnoval Anthony de Mello. Ozrite se v nebo in si predstavljajte zvezdo jutranjico, ki močno žari. Predstavljajte si, kako se ozre dol k vam, v vašo okolico. Zamislite si, kaj je videla pred tisoč leti, pet tisoč, sto tisoč, petimi milijoni let, in kaj bo videla čez vsa ta leta.

Pomislite na svoja različna življenjska obdobja in poiščite stvari, ki so se vam zdele tedaj neznansko pomembne, zaradi katerih vas je skrbelo, ki ste se jih oklepali in mislili, da brez njih ne morete živeti. Koliko tistih ljubezni in strahov še vedno vpliva na vas, če se ozrete nazaj? Nato preučite nekaj svojih sedanjih težav in trpljenja. Z vsako si rečete: »Tudi to bo minilo.«

Pomislite, kaj si lastite ali česa se oklepate. Zavedajte se, da bo prišel dan, ko jih boste dojemali drugače. Zato si za vsako povejte: »Tudi to bo minilo.« Naredite seznam stvari, ki se jih bojite, in za vsako ponovite enako. Opazujte, kako se lotevate opravil z vnemo in odkritosrčnostjo, s kakršnima bi se predajali igri, prevzeti in zatopljeni vanje, a ne utapljajoči se v njih.