Razbijamo astrološke mite

Prvi mit je, da je astrologija enaka vedeževanju. Malečkarjeva pravi: »Predvidevam, da je treba biti za vedeževanje medij. Astrologija je logična veda, pri kateri potrebuješ spomin in sposobnost kombiniranja, kar ti prinese informacije. Predvidimo bolj, kje se bo kaj dogajalo in kako, konkretni dogodek pa je lahko presenečenje. Npr., vemo, da bodo v službi spremembe na bolje, ne vemo pa, ali v tej službi ali v novi.«

Zakaj pa astrologija drži? »Jaz se sklicujem na sinhroniciteto, vzročno povezanost stvari, ki se istočasno dogajajo. Torej tako na nebu kot na zemlji, nebo je odslikava tega, kar se dogaja, kot zemljevid.« Poudarja, da ni dovolj, da vemo, kaj smo po horoskopu. »V karti imamo 12 znamenj, planete in svetila, 12 hiš, pri vsakem se ustvari poseben vzorec, ki ga astrolog bere. Karto se da gledati različno. Konkretno, psihološko, a tudi karmično, torej od kod kdo izhaja in zakaj se mu dogaja, kar se mu,« pravi.

Za to logično vedo velja: tako na nebu kot na Zemlji. FOTO: Raul Ruiz7Getty Images

Zakaj so si dvojčki različni, če so rojeni istočasno? »V karti prvorojenega gledamo oba, a z drugega zornega kota. Do neke meje sta si podobna, ker imata iste planete v istih znamenjih, a ker drugorojenega gledamo iz 3. hiše, kot sorojenca prvega, so postavitve v hiši drugačne in s tem tudi ascendent, tako so značaj in življenjske zgodbe različni,« pravi.

Nam lahko astrologija pomaga zadeti na loteriji? »Astrolog lahko oceni, koliko je možnosti za to. Če so nizke, je bolje, da varčujete ali vlagate drugam. Če imate v karti možnost zadetka, vas lahko usmerimo, kateri dan kupite listek in v katerem življenjskem obdobju bo večja verjetnost zadetka.«

A stvari, ki niso zapisane v naši karti, ne moremo doseči. »Da bi šli iz okvirov svoje karte, še nisem videla. Niti pri dalajlami ali Oshu ne, da bi pobegnila pred svojo karto in živela čisto nekaj drugega,« pove.

Kako nam lahko koristi astrološki posvet? »Na njem dobimo vpogled vase, razumevanje svojih odnosov, odgovore na vprašanja, izbiro idealnega trenutka za neki začetek, analizo določenih odnosov, pripravo na to, kar vas čaka … Če pa si želimo postati astrolog, potrebujemo vsaj dve leti, vendar se učenje astrologije nikoli zares ne konča.«

V soboto, 23. 10., ob 19.30 bo na facebook strani Astrološki inštitut Mihaela Malečkar potekal pogovor treh astrologinj, v katerem bodo razbijale še druge astrološke mite. Začetni astrološki tečaj v Ljubljani se začne 30. 10., začetni tečaj po zoomu pa 26. 10. Če potrebujete vabilo z informacijami, pišite na info@mihaelamaleckar.si. Šolski program najdete na www.mihaelamaleckar.si.