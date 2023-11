Ravnovesje je ključ do zdravja

Telo ima avtomatski sistem izravnavanja pretoka električne energije. Zjutraj je gre več v aktivni del telesa – glavo, gibalni aparat, ker jo potrebujemo tu, zvečer pa se začnejo procesi telesne rehabilitacije – čiščenje, rast, obnavljanje.

Z načinom življenja in vzorci delovanja lahko porušimo ta sistem in motnja se dolgoročno odrazi tudi na fizični ravni kot bolezen. Ko smo po 15 ur brez počitka, spanja, dopusta, v stresu, telo ustvarja neravnovesje. To je tako, kot če bi bili 20 ur na dan na 35 stopinjah, da se telo ne more ohladiti, umiriti, zato preseka, da prepreči vpliv naše zavesti, ker so ogrožene primarne vitalne funkcije njegovega delovanja. Še ponoči energijo držimo v glavi, čeprav jo tedaj telo potrebuje za notranje procese. Zato dolgoročno prihaja do motenj notranjih organov, ker se telo ni moglo rehabilitirati, pravijo duhovni učitelji.

Alarm telesa

Bolečina je alarm telesa, da ne more več izravnati določenih procesov in potrebuje pomoč. Ker je moteča, želimo ta klic izklopiti, ne delamo pa na vzroku zanj. Nekaj manevrskega prostora za izravnave napak telo sicer ima. Precej dolgo nam dopušča izrabljanje, a ko se napake seštevajo, jih ne zmore več odpraviti. Šele ko je energijsko postavljeno, se začne telo fizično spet stabilizirati, čustva se razvijajo, stanje se normalizira, začnemo se bolje počutiti.

A če so blokade v zavesti močne, se bo telo znova rušilo.

Na hitro si lahko pomagamo tako, da si zvečer naredimo toplo kopel, spijemo mlačno tekočino in si zmasiramo noge od kolen navzdol. S tem spodbudimo telo, da začne razbremenjevati aktivni del. Zjutraj pa zmasiramo celotne uhlje, tudi trde dele, kjer boli, da sprožimo aktivni del telesa.