Ravnovesje in stabilnost: čakre so povezane z organi in deli telesa

Telo sestavlja sedem energijskih centrov, ki nam pomagajo vzpostaviti povezavo z univerzalno energijo oziroma či. Vsaki čakri ustreza določena barva in napaja določene organe v telesu, povezava se lahko, če pride do neravnovesja, oslabi in lahko zbolimo. S kristali v odtenkih, ki ustrezajo posameznemu energijskemu centru, pa lahko okrepite oslabljeno čakro.

Prva ali korenska čakra je energijski center na začetku hrbtenice rdeče barve. Povezana je z bolečinami v križu, odvisnostmi, obsesivno-kompulzivno motnjo, družinskimi zdrahami, zaupanjem, težavam se lahko izognete z rubinom, obsidianom, rdečim kalcitom.

Druga ali spolna čakra je tik pod popkom in je oranžna. Povezana je z želodčnimi težavami, mehurjem, reproduktivnimi organi in seksualnostjo, ustvarjalnostjo, duševno močjo. Če vam kaj od tega peša, lahko energijo okrepite s kristali, kot so cinabarit, karneol, roževec, hematit.

Tretja čakra oz. sončni pletež na sredini hrbtenice je rumena in povezana s trebušno slinavko, žlezo, ki uravnava krvni sladkor, in jetri. Tu skladiščimo energijo, ki se pretaka skozi telo, povezana je s samopodobo, častjo, našim odnosom do moči. Težava s tretjo čakro se kaže v prebavnih boleznih, alkoholizmu, strahu, tesnobi, ki se jih lahko znebite s kamni, kot so citrin, mesečev kamen, jantar, tigrovo oko.

Čakre so povezane z organi in deli telesa. FOTO: Avesun/Getty Images

Četrta ali srčna čakra zelene barve na predelu prsnice je povezana s srcem, priželjcem, prsi in pljuči. Skrbi za ravnovesje telesa in duha, povezana je z življenjsko močjo, energijo, ljubeznijo. Če imate težave s hitrimi spremembami razpoloženja, čustvovanjem ali imunskim sistemom, lahko pomagajo malahit, roževec, zeleni kalcit, smaragd.

Peta, svetlo modra oz. grlena čakra leži sredi vratu in je povezana s ščitnico, grlom, usti, hipotalamusom, z govorom, izražanjem svoje odločnosti, resnice, volje. Če imate tremo, nepojasnjeno vznemirjenost, vnetja, vročino, raka na grlu, vam bodo v pomoč turkiz, lapis lazuli, kalcedon, akvamarin.

Šesta čakra je indigo modra, znana tudi kot tretje oko, je na sredini čela – središče naše duševnosti, intuicije in intelekta, povezana je z očmi, ušesi, možgani, živčnim sistemom in hipofizo. Pri blokadah te čakre, kot so prehladi, glavoboli, težave z očmi, ušesi, vam lahko pomagajo ametist, fluorit, smaragd.

Sedma ali kronska čakra je na vrhu glave. Ta vijolični energijski center je povezan z duhovnim svetom, skozenj kanaliziramo energijo vesolja. Povezana je s češariko, zato uravnava stanje spanja in budnosti, s kožo, okostjem in mišičnim sistemom. Če želite stopiti v stik z višjim jazom ali očistiti svoje misli, se umiriti, lahko to storite s kameno strelo, turmalinom, diamantom, safirjem.