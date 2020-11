Ravnajte kot šamani, da vzpostavimo ravnovesje

Šamanizem je način življenja, pri katerem se učimo živeti v tesnejšem odnosu z zemljo. Starodavne prakse in modrosti lahko uporabimo še danes za večjo harmonijo in povezanost z vsemi bitji na njej. Osnovne šamanske veščine, s katerimi si lahko pomagamo, so prizemljevanje, čiščenje in postavljanje meja. V tradicionalnih družbah vse to naučijo otroke, v zahodni družbi pa se šele v odraslosti začnemo zavedati, da smo sami stoodstotno odgovorni za svoje življenje.



Če nismo prizemljeni, imamo težave v delovanju na Zemlji, zato se splača vsak dan nameniti nekaj časa tej praksi, ki podpira naše psihično, fizično, duhovno in čustveno zdravje. Čisto preprosto je, samo položite gola stopala na tla, poleti najbolje zunaj. Tudi ko sedimo na zemlji, se povezujemo z njo, kar je koristno, če želimo spremeniti energijske vzorce, ki nam ne služijo več.

Prakse, namenjene energijskemu čiščenju, nam pomagajo preseči travme, prekinejo nerešene energije prednikov, neusklajenost, ki jo je povzročilo vse, kar smo pobrali iz sveta okoli sebe … Čistimo lahko s prekajevanjem, zgolj pospravljanjem, vodo, soljo. Postopoma se bodo začele spreminjati stvari v našem življenju.



Učimo se tudi, da ni dobro potlačiti svojih potreb, ugajati drugim ali pustiti, da vodijo naše življenje. To nam namreč krade čas in energijo. Ko se torej znajdete v situaciji, ki je ne znate rešiti ali se nikamor ne premakne, poskusite vzpostaviti ravnovesje in pretok energije na šamanski način.