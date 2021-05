Rastline za vsako čakro

Sivka bo uravnala energijo tretjega očesa in srčne čakre. FOTO: Almaje/Getty Images

Če želimo uravnovesiti svojo energijo, lahko to storimo na več načinov, lahko uporabimo tudi rastline, ki pomagajo vsaki posamezni čakri. Čakre so naši energijski centri, odgovorni za pretok energije, ki vstopa v naše telo in avro in ju zapušča​. K boljšemu delovanju – s čimer se izognemo tudi boleznim – jim lahko pomagamo z rastlinsko zakladnico. Rastline imajo namreč svojo energijo in vibracijo, ki vplivata na to, da se uravnajo.Korenska čakra se nam pomaga prizemljiti in živeti tukaj in zdaj. Njeno delovanje pa še okrepijo regrat, redkvice, česen in čebula. Regrat lahko uporabljate v čajnih mešanicah, v solati, napitkih in olju, preostale tri pa lahko uživate čim pogosteje surove.Druga, spolna čakra je povezana z ustvarjalnostjo in sposobnostjo razmnoževanja. Najbolje boste uravnali njeno delovanje z ognjičem in gardenijo. Lahko ju položite nanjo ali nanesete njuno eterično olje. V prehrano dodajajte sezam, ki je prav tako blagodejen zanjo.Sončni pletež je čakra samonadzora in sposobnosti dokončevanja projektov. Z njim ugodno vibrirajo ingver, zelena, cimet, kurkuma in rožmarin. Lahko jih uživate same ali jih zmešate v smutije. Lahko pa si na sončni pletež polagate tudi obkladke, ki jih natrete z njimi.Srčna čakra je pomemben energijski center, ki uravnava sočutje, ljubezen do sebe, družine, partnerja in drugih. Rastline, ki ji pomagajo, so zato prežete z ljubeznijo – cimet, bazilika, jasmin, sivka in vrtnica. Lahko jih uživate v obliki čajev ali si pripravite kopel, v katero jih dodate.Grlena čakra je energijski center, odgovoren za komunikacijo, primerno izražanje naših čustev in misli. Pomagajo ji limona, poprova meta in evkaliptus. Slednjega ne uživajte, ampak nanesite njegovo eterično olje na vrat, lahko pa ga nakapljate v vodo za kopanje.Tretje oko je sedež intuicije, pomaga nam sprejemati dobre odločitve, a je pogosto blokirano. Energijski pretok v njem lahko vzpostavimo z brinovimi jagodami, baziliko, poprovo meto, rožmarinom in sivko. Lahko jih uporabljamo v kuhinji, v kopeli ali kot mešanico za obkladke, ki jih položimo na čelo.Kronska čakra nas povezuje z božanskim, zato je zanjo primeren lotusov cvet, prav tako si lahko pomagamo s sivko.Zelišča za podporo čaker naj bodo sveža in pridelana naravno.