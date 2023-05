Ste vedeli, rastline polnijo našo avro

Svetovno znana ameriška zdravilka Barbara A. Brennan, ki se ukvarja z zdravljenjem na ravni avričnega polja, v svoji knjigi Prebujajoča se svetloba izpostavlja, da energija narave polni naše avrično polje in ga uravnoveša, naravna se na frekvence okolja, v katerem smo.

»Če prebijete nekaj ur na teden v nedotaknjenem naravnem okolju, znova vzpostavite ravnovesje med svojo avro in energijami Zemlje, kar je potrebno, koristno in blagodejno za ohranjanje trdnega zdravja. Spokojna jezera nas pomirjajo, saj odpravljajo napetosti in nekoherentno pulziranje našega polja, ki je povezano s stresom. Bori v gozdu pulzirajo v podobnem ritmu kot človekovo avrično polje. Če tako sedite v gozdu ali se naslonite na borovo deblo, boste okrepili energijo svojega energijskega polja,« pojasni in nadaljuje: »Tudi cvetlični nasadi in vrtovi nam pomagajo ohranjati stik z Zemljo, da znova stkemo pretrgane vezi z dediščino divjine. Ti prostori so vmesnik med ljudmi in naravo. Rastline namreč polnijo naše energijsko polje na različnih frekvencah. Sobne rastline nam pomagajo ohranjati energijo doma nabito, jasno in zdravo. Pogosteje smo v stiku z rastlinami, večji je pretok energije, ki hrani nas in njih.«

Zato poskrbite, da vas bodo obdajale doma in na delovnem mestu, redno se povezujte z njimi tudi na izletih v naravo, priporoča.