Putin, kot ga še ne poznate: numerološka analiza razkriva, da se takšni ljudje rodijo le redko

Kaj bi o Vladimirju Vladimiroviču Putinu, ki se je rodil 7. oktobra 1952 v Leningradu, lahko povedali numerologi? Veliko. Po njihovem mnenju namreč njegovo življenje zaznamuje število sedem. Pravzaprav trdijo, da je t. i. čista sedmica. Zakaj?

V numerologiji je vsota vrednosti črk v njegovem imenu 142, torej 1 + 4 + 2 = 7. Številčna vrednost imena Vladimir je 43, in če še enkrat seštejemo, je 4 + 3 = 7. Črka P, s katero se začne njegov priimek, je 16. v angleški abecedi, torej 1 + 6 = 7. Seštevek vseh soglasnikov v njegovem imenu in priimku nas spet pripelje do števila 77.

Kaj vse to pomeni?

Numerologi pravijo, da so takšne ponovitve sedmice prava redkost. Dodajajo, da je v KGB vse skupaj delal 16 let, in ko seštejemo ti števili, smo znova pri sedmici. Po njihovem mnenju so takšne stvari zelo pomembne za njegov značaj.

In kakšen tip osebnosti imajo čiste sedmice po mnenju numerologov? Idealen za voditelje, a tudi precej težaven.

Življenjska pot sedmic je posvečena raziskovanju in odkrivanju resnice. Število je povezano z ljudmi, ki imajo odlične opazovalne sposobnosti in analitični um. So skrivnostne narave in pogosto delajo kot raziskovalci, vohuni, kot je bil sam Putin, pa so po mnenju numerologov povezani s tem številom.

Dodajajo, da je nagnjen k praktičnim rešitvam in da najraje dela sam, stran od drugih, da ne bi posegali v njegov miselni proces. Je volk samotar. Živi po lastnih prepričanjih, zato je izjemno težak karakter, s katerim ni najlažje delati. Navajajo tudi, da sedmica pomeni izjemen šarm, a le v situacijah, ko je vse pod nadzorom. V nasprotnem primeru postane ciničen. Zaradi vsega naštetega ima ogromno možnosti za uspeh v življenju, piše 24sata.hr.

Drugi primeri sedmice iz Putinovega življenja