Psihologi svetujejo: Ne zapravljajte življenja

Lahko imate veliko želja, vizij in načrtov, kaj bi še radi dosegli, a vam zmanjkuje časa za vse. Lahko vam ga kradejo nepomembnosti ali ste samo preveč ujeti v vsakdanje obveznosti in nimate niti volje, da bi segli po zvezdah.



Če se vam to dogaja, psihologi svetujejo, da se najprej vprašajte, ali vam resnično manjka časa ali ste samo vložili čas, denar in motivacijo v nekaj, kar nikamor ne vodi. Vsi potrebujemo trenutke, ko se odklopimo od obveznosti in se zamotimo. A če večino časa zapravimo za neumnosti, imamo občutek, da nismo ničesar dosegli. Zato se morate namerno usmeriti v dejavnosti, ki prispevajo k vašemu napredku in razvoju, ter omejiti predolgo spanje, uživaške večere in visenje na družabnih medijih.

V človeški naravi je, da se želimo učiti novih stvari. Če ne daste priložnosti stvarem, zaradi katerih rastete, imate občutek, da življenje nima smisla. Zato se vpišite na spletni tečaj in telovadite, učite se novih veščin ali jezika. Zavedajte se, da vam škodi negativni notranji dialog, saj se lahko uresniči, kar si ponavljate. Bodite raje prijazni s sabo in pazite, v kaj se prepričujete. Vprašajte se, kje se vidite čez nekaj let, kaj bi se radi naučili, kje bi radi bili. Cilji nam služijo kot pogon za napredek in izboljšanje. Zato si jih zastavite – večje in manjše. Prijavite se na maraton, razbijte cilj na manjše korake in trikrat na teden pretecite kilometer.