Psihologi svetujejo, da ste za silvestra prilagodljivi

V prazničnem času je samota tudi sicer večji problem kot običajno, ker se rutina, ki jo živimo vsak dan, prekine. Če smo sami druge dni, se lahko vsak dan zamotimo s televizijo, trgovino, klepetom s sosedo, ko pa so prazniki, se zunanje okoliščine spremenijo - program na televiziji je drugačen, trgovine so zaprte, soseda je z družino.To še dodatno okrepi samoto, ker prekinjena rutina zamaje (navidezno) stabilnost, pojasnjujejo psihologi. Letos pa nam okoliščine poleg tega niti ne dopuščajo, da bi našli korake iz osame in razočaranja, in samota je nekaj, s čimer se spoprijemajo tudi sicer družabni in odprti ljudje. Najpomembnejše pri tem je, da ne hranimo zmaja.To pomeni, da ne dodajamo pomena dejstvu, da smo morda letos za silvestrovo ostali sami, ampak si rečemo, da je letos pač tako in bo drugo leto že drugače. Ne poglabljamo obupa s primerjavami z drugimi in preteklimi leti in ne povečujemo dogodka na življenjski problem. Če izhajamo iz zavedanja, da je tudi to samo še en večer in ste lahko tudi sami sebi najboljša družba, pa zmaja pravzaprav sploh ni več.Čeprav boste silvestrovali zgolj z družino, se lahko zabavate z igranjem taroka in družabnih iger, organizirate filmski maraton, si po spletu ogledate gledališko predstavo, koncert, potem pa nadaljujte večer doma. Skuhajte večerjo za domače, nato pa povabite sosede na kozarček pred blokom na razdalji malo pred polnočjo. Začinite si večer z nečim posebnim: skuhajte večerjo po babičinih receptih, oglejte si vse dele Gospodarja prstanov, prižgite sveče na okenskih policah, kepajte se po polnoči … Tudi doma lahko večer preplešete. Zastavite si lahko tudi temo večera – na primer naši stari dobri časi – in se smejte ob svojih starih fotografijah.Po polnoči si pripravite karaoke. Videli boste, da ne bo slabo, niti če s partnerjem ostaneta doma in se razvajata in crkljata. Če ste sami, pa si napravite kopel in obdani z mehurčki pijte šampanjec ter grizljajte čokoladne bombone.Kaj pa novoletne obljube? Jih sklepate? Pa se jih tudi držite? Njihova negativna plat se kaže predvsem v tem, da si postavimo previsoka pričakovanja, hkrati pa smo neučakani – vse naj bi se nam uresničilo takoj. Njihova pozitivna plat pa je, da se ob njih zazremo v svoje navade in pokažemo motivacijo za spremembe, pravijo psihologi. Predlagamo torej, da se držite pravila kar deluje zame. Če potrebujete 1. 1. kot mejnik, ki vam pomaga pri osebni preobrazbi, ga uporabite. Če pa vas samo spravi v slabo voljo, kadar se ne držite sklepov, ovrzite idejo. Saj veste, da se lahko odločite opustiti kajenje tudi 13. 2., ne?