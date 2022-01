Prva polna luna v letu 2022 bo najmočneje vplivala na te štiri astrološke znake

Tokratni ščip prinaša obdobje, obarvano z izraženimi čustvi in ​​občutljivostjo, kar ni presenetljivo glede na to, da prihaja v Raku. Luna bo vplivala na vse znake zodiaka, še posebej pa na naslednje štiri. Preden pa se jim posvetimo, pa dovolite, da vam zaupamo še eno zanimivost: prvi ščip leta je znan tudi kot 'volčja luna' zaradi starega verovanja, da volkovi v hladnih zimskih mesecih tulijo od lakote.

Oven

To je obdobje, v katerem boste bolj kot sploh kdaj občutili nostalgijo, spomnili pa se boste tudi težkih trenutkov iz preteklosti. Poskusite se ne preobremenjevati s spomini, temveč preglejte svojo sedanjost – kaj morate rešiti in katero breme preteklosti vam ne dopušča napredka? Osvobodite svoj življenjski prostor za tisto, kar resnično ljubite in kar vas veseli.

Rak

To je obdobje, ko si boste končno oddahnili od skrbi za druge in se posvetili sebi. Polna luna vam bo prinesla samozavedanje ter okrepila vaša prepričanja in samozavest. Zato zdaj ni čas, da dvomite vase ali se počutite krive, vse, kar oddajate v teh dneh, se bo večkrat povečalo.

Lev

Radi se zabavate, a ta polna luna od vas zahteva, da resno premislite o svojih čustvih. Zato si dovolite biti nežni, ne brzdajte svojih čustev. Vaš čustveni del zahteva pozornost.

Strelec

V tem obdobju boste imeli veliko obveznosti in v vsej tej norosti morate najti čas, da si napolnite baterije in se sprostite. Ščip v Raku dobesedno zahteva, da se ustavite in si vzamete nekaj časa za razmišljanje. Osredotočite se na vse, kar želite spremeniti pri sebi, in končno začnite delati za to.