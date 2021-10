Prva črka vašega imena lahko razkrije vaš karakter in usodo

Starši pogosto mesece in mesece razmišljajo o tem, kakšno ime naj dajo svojemu otroku, saj velja, da lahko slednje vpliva na značaj in usodo. Veste, kaj pomeni vaše?



A

Te ženske veljajo za rojene voditeljice, pobudnice, vodje – to se kaže na vseh področjih: v službi, doma in v ljubezni. Od otroštva so neodvisne, odločne, aktivne in ambiciozne. Nerade se prilagajajo željam drugih ljudi, skoraj vedno delujejo same. Všeč jim je hedonističen življenjski slog, podvržene so laskanju in pohvalam. Ko ustvarijo si družino, postanejo izjemno skrbne.



B

Za ženske, katerih ime se začne s črko B, so značilne stabilnost, zanesljivost, namenskost. Taka ženska si prizadeva za pravi uspeh, bogastvo in uresničevanje želja. Pod njenim ambicioznim srcem skriva romantiko in občutljivost, pogosto so introvertne. Nagnjene so k ekstremnim športom in zlahka tvegajo.



C

Najbolj duhovite ženske. Imajo briljanten smisel za humor in to je njihovo glavno orožje zapeljevanja. Zahvaljujoč njemu so nenehno obkrožene ne samo s prijatelji, ampak tudi z velikim številom oboževalcev. Njihovi glavni prednosti sta jasen um in moč razmišljanja. Predane so svojim sanjam.



Č

So zelo radodarne in pomagajo drugim, predane pa so tudi svojim željam. Ko so zaljubljene, so romantične in sanjajo o veliki družini. Lahko so žrtve strupenih ljudi, a ko jih enkrat prizadenete, jih izgubite kot prijatelje.



D

Te dame so pragmatične in z nogami trdno na tleh. So zelo trmaste, zato na poti do uresničitve svojih sanj pogosto zaidejo s poti. Z lahkoto dosežejo svoje cilje, ker verjamejo vase. Ne prenašajo kritik in težko prevzamejo krivdo nase. V ljubezni si prizadevajo za zrelost in iskreno zavezanost, zato partnerja skrbno izbirajo. V družinskih odnosih so zelo očarljive, ljubljene in skrbne.



E

Čutijo potrebo po stalni komunikaciji in izmenjavi novih idej. V ljubezni si prizadevajo za popolnost, zato so lahko razočarane, ko pa najdejo pravega partnerja, jih čaka pravljica. Najpomembnejše jim je, da imajo svobodo, tako v ljubezni kot v službi. Najbolj primerne so za delovna mesta, kjer lahko napredujejo in širijo znanje.



F

Veličastne varuhinje družine. Nesebične v ljubezni in zveste svoji družini. Izjemno predane družinskim odnosom. Za te ženske je zelo pomembno, da najdejo zanesljivo podporo pri svojem spremljevalcu: duhovno in materialno. So dobre svetovalke, zato jih je čudovito imeti za prijateljice. S težavami se spopadajo mirno.



G

Ženska z razorožujočim nasmehom. V trenutku lahko razveseli drugo osebo, pogosto je priljubljena v družbi. Je intelektualno nadarjena in rada opravlja delo, ki zahteva ustvarjalnost, dober spomin, miselno aktivnost. Do vseh so zelo pozorne, nagnjene so k perfekcionizmu.



H

Tiste, katerih ime se začne s to črko, lahko hitro pridobijo bogastvo, a ga tudi takoj izgubijo. Rade nakupujejo in zapravljajo denar, saj ob tem doživijo resnično zadovoljstvo. Zaradi svojega talenta prej ali slej najdejo finančno blaginjo. Navajene so, da se zanašajo na svojo moč in so zelo previdne. Prav tako veljajo za sočutne ženske.



I

Nadarjene ženske, ki ne le, da dosežejo določen uspeh v umetnosti (od modne industrije do glasbe), ampak vedno pustijo pečat na področjih, na katerih delajo. Na svet gledajo izjemno pozorno in se trudijo, da ne zamudijo niti najmanjše podrobnosti. Notranja potreba po duhovnosti jih spodbuja k nenehnemu napredku. Odprte so in iskrene, v komunikaciji uporabljajo le resnico, čeprav je boleča.





Če se vaše ime začne s črko G, slovite po svojem razorožujočem nasmehu. FOTO: Brittani Burns, Unsplash

J

So močne, energične, previdne in analitične. Kot goba absorbirajo potrebne informacije, imajo odličen spomin in sposobnost učenja tujih jezikov. Ženske s to začetnico so zelo strastne, z bogato ljubeznijo in spolno domišljijo. Rade ugodijo sebi, vendar niso sebične.



K

Ustvarjalne ženske, ki niso vajene razmišljati stereotipno. Vedno bodo našle način, da pokažejo svojo izvirnost in izživijo svoje fantazije. Nikoli ne bodo sprejele enolične, nezanimive službe, tudi če obljublja odličen zaslužek. Pri izbiri prijateljev in partnerjev so zelo izbirčne. Zaradi strahu pred razočaranjem se pogosto izogibajo novim ljubezenskim zgodbam. Poskušajo živeti zdravo življenje.



L

Življenje teh žensk je osredotočeno na lepoto, tako navzven, kot navznoter. Imajo izjemne umetniške sposobnosti, prirojeno milino. So iskrene, potrpežljive, velikodušne. Težko sprejemajo lastne napake. Ko so zaljubljene, od partnerja zahtevajo, da se jim ljubezen vrača v enaki meri. Ne prenašajo omejitev svobode, se spoštujejo in cenijo.



M

So privlačne in izžarevajo neverjetno karizmo, uspeh pa dosegajo s svojim umom. So občutljive, nežne, ljubijo naravo in imajo miren značaj. Nestrpne so – če si nekaj želijo, potem to storijo tukaj in zdaj. So radovedne in ne obupajo zlahka. Rade se učijo in preizkušajo lastne meje. Lahko so deloholičarke, zato je zanje še toliko bolj pomembno, da najdejo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.



N

Samozavestne in pogumne. Vedno gledajo v smer napredka in razvoja. Včasih so obsedene s svojimi ambicijami in pozabijo nase ter na svoje potrebe. Poskušajo izstopati iz množice in doseči nekaj velikega. So radovedne in rade razkrivajo skrivnosti.



O

Njihova duhovna prepričanja so močna kot je močna njihova volja. Živijo znotraj pravil – to jim vliva zaupanje in občutek varnosti. Znajo ločiti pomembne stvari od vrveža v življenju. Nikoli ne tvegajo z denarjem, držijo se proračuna in pametno vlagajo. Njihova pomanjkljivost je ljubosumje, ki je lahko resen preizkus za zvezo.



P

Karizmatična osebnost! So zelo posebne in zanimive, imajo razvit smisel za humor. Navajene so biti obkrožene le z najzanimivejšimi, edinstvenimi ljudmi, ki jih spodbujajo k samo izpopolnjevanju. Nikoli ne delajo panike in ohranjajo jasne misli. Srečo najdejo le ob osebi, ki jim je karakterno blizu.



R

Takšne ženske se ne bojijo dela in uspeha, kar bo od njih zahtevalo veliko moči in potrpljenja. Adrenalin in velika količina porabljene energije predstavljata zanje sprostitev. So dobrodušne, všečne, a precej previdne. Obožujejo samoto in tišino ter so izjemno odgovorne. Vedno bodo poskušale prevladovati. Ljubezenskega partnerja običajno najdejo med bližnjimi prijatelji.



S

Življenjska pot ženske, katere ime se začne s tem soglasnikom, je podrejena enemu samemu cilju – izstopati iz množice. Cenijo materialni razvoj, vendar je njihovo duhovno stanje enako pomembno. Šele ko dosežejo, kar si v življenju želijo, začnejo iskati življenjskega partnerja. V ljubezni imajo velika pričakovanja in ne pristajajo na nič manj kot to.



Š

Individualistke z močno voljo in veliko željo, da dosežejo tisto, o čemer sanjajo. Ko se soočajo s krizo, jo zlahka rešijo in mirno reagirajo. Nikoli ne obupajo nad načrti, ampak vedno poskusijo nekaj novega.





Ženske, katerih ime se začne s črko P, so zelo posebne in zanimive. FOTO: Ilyuza Mingazova, Unsplash

T

Nikoli ne morejo biti na miru. Občasno jih je treba opozoriti, da je čas za upočasnitev. Imajo močno voljo in si vedno želijo več. Vanje se lahko zaljubite na prvi pogled, saj izžarevajo privlačno energijo. V razmerjih so odločne in svojeglave, hkrati pa nesebične in strastne. Vedno govorijo resnico.



U

Predane, potrpežljive in ambiciozne. Nagnjene so k pustolovščinam in rade tvegajo. Absolutno nekonfliktne. Zdi se, da jim je usojeno živeti po načelu 'daj in vzemi': bolj ko se žrtvujejo in delajo v dobro drugih, več dobijo v zameno. Imajo zelo subtilen občutek za čas, urnik imajo pod nadzorom, saj jim šteje vsaka minuta. Imajo dobro razvito intuicijo, ki meji na ekstra senzorične sposobnosti.



V

Ženske, katerih ime se začne s to črko, imajo odlično intuicijo. Včasih se zdi, da predvidevajo vse dogodke okoli sebe. Hkrati se pogosto zgodi, da jim njihova bogata domišljija preprečuje, da bi resnico ločile od fikcije. Navajene so si postavljati visoke cilje in imajo dovolj volje, da jih dosežejo. Lahko so ljubosumne in posesivne, to je njihova pomanjkljivost. Ko ljubijo, ljubijo z vsem srce in nikoli ne varajo. So strastne pri vsem, kar počnejo, in so zveste prijateljice.



Z

S pomočjo svoje bogate domišljije se pogosto poskušajo izolirati od resničnosti (zlasti v težkih, problematičnih situacijah) in živeti v svojem namišljenem svetu. Skozi rožnata očala je vse okoli rožnato, same pa se počutijo srečnejše. Toda nepripravljenost, da prevzamejo odgovornost, jim preprečuje napredovanje tako v ljubezni kot v službi. Rade so v središču pozornosti, vendar niso narcistične. Dolgo si izbirajo življenjskega partnerja in ko ga najdejo, živijo za ljubezen in jo nesebično dajejo.



Ž

To so ženske, ki imajo v življenju veliko poslanstvo, lahko pa imajo tudi preveč romantično predstavo o sebi. So očarljive in ​​pristne, vendar zelo enostavno prestopijo meje. Rade imajo, ko se dogodki odvijajo po njihovo, težko sprejmejo spremembe v življenju. Profesionalni uspeh dosežejo, če ne odlašajo. Ko so zaljubljene, so nežne in skrbne, sposobne osrečiti vse, ki jih imajo radi.