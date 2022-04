Prst je osnova za življenje: Sadhguru v Ljubljani

Svetovno znani indijski guru, zavzet okoljevarstvenik Sadhguru, se je na svoji turneji Save soil za ohranjanje rodovitne prsti na Zemlji ustavil tudi pri nas. Z namenom ozaveščanja o izumiranju prsti je namreč začel samostojno vožnjo z motorjem iz Londona do Indije.

Na poti se srečuje s političnimi voditelji, znanimi osebnostmi in strokovnjaki iz 25 držav. V CD ga je pričakala polna Gallusova dvorana, program je vodil Vid Valič, pogovor z njim pa Goran Višnjić.

Glavno sporočilo gibanja Conscious Planet – Rešimo prst je ozaveščanje javnosti o degradaciji rodovitne prsti. Vodilni znanstveniki namreč opozarjajo, da bo do leta 2050 zaradi osiromašenih tal proizvodnja hrane zmanjšana za 40 odstotkov, kar prinaša lakoto in državljanske vojne po svetu. Zato želijo pridobiti aktivno podporo več kot 3,5 milijarde ljudi (več kot 60 odstotkov svetovnih volivcev), da bi ekološka vprašanja postala volilna in prednostna naloga vlad po vsem svetu, ki jih oblasti ne bi mogle več ignorirati.

Poudaril je, da kar 95 odstotkov hrane nastane v zgornji plasti prsti, pogoj za to pa so 3 odstotki organskega materiala v njej. Večji del prsti na Zemlji je osiromašen na okoli 1,8 odstotka te. Da se oblikujejo novi centimetri vrhnje plasti, traja do tisoč let.

Vsako minuto se v puščavo spremeni območje, veliko za 30 nogometnih igrišč, hkrati pa je 87 odstotkov življenja na planetu odvisnega od prsti, voda, shranjena v njej, pa predstavlja 65 odstotkov vse sveže vode.

Zato poziva, naj se odločimo, ali bomo obžalujoča ali odgovorna generacija, saj nam ni ostalo več dovolj časa, da obrnemo proces, kajti ostaja nam le še od 80 do 100 žetev, nato sledi izumrtje prsti, živega organizma, ki je naše bogastvo in dediščina. »Če ne bomo ničesar storili, obsojamo na lakoto nerojene otroke, kar je zločin proti človeštvu,« je poudaril.

Žive stvari moramo obravnavati s spoštovanjem. FOTO: Peopleimages/Getty Images

»Žive stvari moramo obravnavati s spoštovanjem ter se zavedati, da drevesa niso samo les, opustiti prepričanje, da vse obstaja samo zato, da nam služi, ter da bo tehnologija vse rešila,« pravi in nas poziva, naj tudi sami dvignemo svoj glas za prst ter se pridružimo gibanju. Več informacij o njem najdete na spletni strani www.consciousplanet.org.

Dodaja še, da če pridejo naše gole roke in noge dnevno v stik s prstjo, bo to harmoniziralo vse psihične procese v telesu. »Poskusite preživeti vsaj nekaj minut na vrtu, bosi, se dotikati rastlin ali dreves. Prst je osnova za življenje, in to je preprost način, kako se povezati z njo. Če tega ne morete, hodite bosi vsaj v hiši, sedite na tleh v lotosovem položaju. Oboje namreč vzpostavlja globoko energijsko povezavo in prinaša občutek, da smo del Zemlje.«