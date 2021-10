Prosite za pomoč nadangele

Nadangel Mihael nas varuje pred zlom. FOTO: Ratpack223/Getty Images

Sočutna krilata nebeška bitja, pogosto omenjena v Bibliji in drugih svetih besedilih, naj bi nam pomagala, nas vodila in učila določenih vrednot. Nadangeli naj bi bili angeli višjega duhovnega reda, vsak od njih ima svojo vibracijo in predstavlja drugo vrlino, glede na katero nam lahko pomaga. Čeprav so za nas nevidni, jih lahko vedno prosimo za pomoč v težkih trenutkih. Lahko to preprosto izrečemo v mislih ali oblikujemo daljšo prošnjo, ki pa naj bo čim bolj jasna, na primer: »Kamuel, prosim, pomagaj mi najti pravega partnerja.« Ali: »Gabriel, prosim, stoj mi ob strani ob umetni oploditvi.« Ali: »Haniel, prosim, pomagaj mi utišati škodljive govorice in spore s sovražno sosedo.« Lahko sestavite tudi svojo prošnjo in jo ponavljate, ko ste v stiski. Vedno, ko jih pokličete, vas namreč slišijo in se bodo odzvali.Kamuel pomeni »tisti, ki vidi boga« in nam pomaga preiti težke čustvene krize. Prav tako nam lahko pomaga pri odkrivanju naše sorodne duše. Gabriel ali »bog je moja moč« naj bi bil tisti, ki je Mariji in Jožefu naznanil Jezusovo rojstvo, zato je nadangel, ki skrbi za družinske zadeve in kateremu se lahko priporočimo, če si želimo zanositi.Haniel, čigar ime pomeni »spokojnost boga«, nam pomaga do umirjenega in harmoničnega življenja. Če ga pokličemo na pomoč, nam pomaga razviti dar jasnovidnosti.»Milost boga« oz. Jeremiel vam lahko pomaga, ko čutite, da ste v življenju obstali in se ne znajdete, kako naprej.Jofiel, »lepota boga«, nas podpira v težkih življenjskih obdobjih in odganja negativne misli.Nadangel Metatron je imel prej zemeljsko življenje, preden se je dvignil v nebesa, in je zelo močan, saj ima veliko sposobnost razumeti človeške težave. Najbolj znan je nadangel Mihael, čigar ime pomeni »tisti, ki spominja na boga«. Znan je po svoji vlogi zaščitnika vseh, ki želijo odpraviti strah in drugo negativno energijo. Prosite ga, naj vas ščiti pred zlom.Raguel, »božji prijatelj«, skrbi za to, da vsi drugi nadangeli opravljajo svoje delo. Lahko vam ponudi pomoč, podporo in nasvet, ko se znajdete v napornih situacijah. Rafael pomeni »bog zdravi« in ima velike zdravilne sposobnosti, s katerimi pomaga ljudem in živalim ublažiti težave. Nadangel Sandalfon je znan kot Metatronov brat. Naše prošnje naj bi prenašal naravnost do boga, da jih ta lahko izpolni. Uriel je nadangel, čigar ime je »božja luč«. Zelo močan je, lahko deluje kot naš mentor, ko potrebujemo pomoč in nasvet v brezizhodnih situacijah. Nadangel Zadkiel pomeni »pravičnost boga«. Sočuten je in vas potolaži, ko potrebujete razumevanje in podporo v čustveni stiski.