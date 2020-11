Prosite za pomoč angele

Eterične energijske vezi nas povezujejo z drugimi, posebno v tesnih in ljubezenskih odnosih. Bolj smo povezani, močnejše so. Včasih zaradi njih vemo celo, kaj bližnji razmišlja ali da nas bo v naslednjem trenutku poklical po telefonu, saj se po njih prenašajo informacije in energija.



Težava je v tem, da smo povezani tudi s tistimi, ki jih ne maramo in nam prek njih črpajo energijo. Zato najdite miren kraj, sprostite se z dihanjem. Ni treba, da se z osebo srečate in z njo razčistite, vezi lahko prerežete sami, v meditaciji.



Zaprite oči in pokličite svojega angela ali duhovnega vodnika. Ko ga začutite ob sebi, ponavljajte: »Dragi angel/vodnik, prosim, da mi pomagaš spustiti vso negativno energijo, ki me zadržuje, z rezanjem vezi. Prosim te, da odstraniš vse tiste, ki niso prežete s svetlobo in ljubeznijo. Obdaj me s pozitivno zdravilno svetlobo, ki me bo ščitila pred njimi v prihodnje. Hvala.«



Vizualizirajte, da vezi odpadajo. Če katera vztraja, ponavljajte mantro, dokler se ne osvobodite. Nato se oprhajte ali okopajte v topli vodi ter pijte veliko vode.