Progresirana Luna v vodnarju: kršili boste pravila, ne boste se prilagajali

Progresirana Luna v določenem znamenju približno dve leti in pol barva naše življenje z energijo tega. Kje jo imate trenutno, lahko najlažje odkrijete na brezplačnih astroloških spletnih straneh, kot je na primer astro.com. V času, ko Luna progresira v vodnarja ali enajsto hišo, pa je značilno, da pride v ospredje svoboda. V nas se pojavi zelo močan impulz, da bi bili radi samostojni.

Bolj smo impulzivni in lahko reagiramo prehitro, s tem pa nehote prenagljeno podremo kakšen most za sabo. Zato velja, da se zadržimo pred pomembnimi odločitvami in jih premislimo. Če nam še tako odnaša pokrovko, počakamo, preden šefu vržemo odpoved na mizo. Prav tako lahko v tem obdobju odločneje izražamo svojo individualnost - oblačimo se unikatno, edinstveno, ekscentrično, razvijemo drugačen slog od drugih in se ne želimo obnašati po predpisih in pravilih. Še več, nenehno jih kršimo. Zagotovo boste tudi bolj samosvoji. Težko vas bo pripraviti, da nekaj počnete, samo ker to počnejo vsi drugi.

Oblačili se boste veliko bolj odštekano. FOTO: Patronestaff/Getty Images

Sami se boste odločali o pomembnih zadevah in svobodno, individualistično izražali čustva. Ko je progresirana Luna v vodnarju, se lahko zalotite reči: »Ni mi mar za to, kaj mislijo drugi. Moram biti samosvoj. Briga me!« To je povsem drugače kot pri progresirani Luni v kozorogu, ko vam je še kako pomembno, kaj si mislijo drugi, in se prilagajate pravilom in normam.

Lahko ste izumiteljski in inovativni, široko gledate na stvari. Vaš um se širi in kreativnost lahko zavzame intelektualno obliko. Včasih imate lahko zares genialne prebliske. Vaša prizadevanja so lahko človekoljubna in altruistična. V tem obdobju si želite izboljšati svet, lahko tudi kot prostovoljec ali aktivist.

Morda lahko ugotovite, da ste zelo načelni in sledite svojim idealom, posledično so vam pomembne skupine, organizacije in prijateljstva. Lahko se vpletete v politiko ali se zavzemate za idealistične reforme in ljudje, ki prihajajo v vaše življenje, so posebni in edinstveni. Tako močno se zavzemate za svoje cilje, da lahko celo zanemarjate bližnje. V tem času niste naklonjeni intimnim odnosom. Verjetneje je, da boste nekako pustili svojo sled v svetu in se nato umaknili. Domačnost in dom sta v ozadju.

V času progresirane Lune v vodnarju se lahko vzbudi zanimanje za astrologijo, znanost, računalništvo. Težave z obrokom in krči v nogah so med zdravstvenimi nevšečnostmi, ki se lahko pojavijo v času, ko je progresirana Luna v vodnarju.

Seveda pa velja, da pri interpretaciji obdobja s progresirano Luno v tem znamenju upoštevajte tudi natalno hišo z Uranom in natalno hišo z vodnarjem na vrhu v rojstnem horoskopu.