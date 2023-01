Progresirana Luna v tehtnici: v tem času si boste želeli partnerstva

V progresijah Luna približno vsaki dve leti in pol zamenja znamenje. V tem času, ko obkroži celotni zodiak, lahko spoznamo energijo vseh znamenj, hkrati pa nas obkrožajo ljudje, ki se ujemajo z njo. Čas, ko je progresirana Luna v tehtnici, je čudovit, to je pogosto eno najbolj prijetnih obdobij v življenju, razen če je vaša rojstna Venera res slabo položena (Venera vlada tehtnici).

Ko ste pod Venerinim vplivom, so v ospredju vaše pozornosti harmonija, sodelovanje in odnosi. Prijazni ste, prikupni, očarljivi, lahko je shajati z vami, pripravljeni ste delati usluge drugim in sodelovati z njimi. Na splošno se dobro počutite (vedno preverite tudi aspekte, ki jih dela progresirana Luna), vaše življenjske okoliščine se izboljšajo.

Vaše misli se vrtijo okoli lepote, ljubezni in romantike. Lahko se zanimate za umetnost, glasbo, slikarstvo, balet ... Preprosto izostren občutek za lepoto imate, kar se lahko odraža tudi pri vašem videzu: lahko spremenite pričesko in ličenje, poskrbite za svojo kožo (mogoče so plastične operacije). Mogoče se boste začeli v tem času drugače oblačiti – bolj ljubko in glamurozno – in kupili nova oblačila.

Iskali boste dvojino. FOTO: Love Portrait And Love The World/Getty Images

Želeli si boste biti lepi. V času progresirane Lune v tehtnici lahko shujšate, ker si želite polepšati videz, hkrati pa je to čas, ko čutite, da morate imeti partnerja, biti zaljubljeni in v razmerju, saj je njena vladarica boginja ljubezni. Zato se tedaj lahko podate na iskanje romantičnega ideala. Bolj ste usmerjeni navzven in se želite vsakodnevno družiti. Počutite se bolj romantično in nežno ter počnete kavalirske geste.

Ko je progresirana Luna v tehtnici ali sedmi hiši, več razmišljate o partnerstvu – poslovnem ali zasebnem. Tudi če sicer niste navdušeni nad zakonom, zdaj začenjate razmišljati o tem. Eden najbolj očitnih znakov poroke je, da progresirana Luna vstopi v sedmo hišo. V domačem okolju lahko energijo uporabite za polepšanje doma – lahko kupite zavese, tapete, slike, kar koli, kar bo okrasilo okolico. Zdravstvene težave v tem času so lahko povezane z ledvicami, mehurjem, glavoboli.