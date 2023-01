Progresirana Luna se v vsakem znamenju zodiaka mudi približno dve leti in pol, tako lahko v približno 28 letih spoznamo lastnosti in energijo vseh znamenj. Ko progresirana Luna zapusti škorpijona in prestopi v strelca ali deveto hišo, je to še posebno veselo obdobje, saj lahko čutite, da so vsa teža, intenzivnost, močna čustva in težavnost preteklih dveh let izpuhteli. Počutite se neodvisne, naravnani ste na svobodo. Optimizem zamenja čemernost kot prevladujoče čustvo, srečnejši ste in se veselite življenja.

Lahko postanete tudi bolj filozofski, duhovni, resnicoljubni, neposredni in idealistični kot prej. Seveda ste lahko tudi brutalno odkriti in pošteni. Ko je progresirana Luna v strelcu, ste pustolovski in želite čim več potovati, nimate obstanka, težko ste pri miru, budi se vaša raziskovalna žilica in odkrivati želite daljne kraje v tujini, če ne gre, pa v svoji okolici. Na tak ali drugačen način ste sicer lahko povezani s tujino, tujimi kulturami, tujci poslovno ali zasebno, lahko se udeležite kakšnega izobraževanja na tujem. Seveda na potovanjih spoznavate veliko ljudi, ki so lahko pomembni za vas in vam prinašajo nove priložnosti. To so lahko visoko izobraženi ljudje, učenjaki s širokim pogledom na svet ali pustolovci. Podpirali bodo oboje, vašo težnjo po dogodivščinah in pomembnost občutka svobode. Včasih se lahko v tem času tudi vrnete v šolo ali se udeležite naprednega službenega tečaja.

Dejavnosti zunaj doma postanejo zelo pomembne, ne le kot turistično raziskovanje, ampak tudi kot klic narave – taborjenje, odpravite se lahko na Camino, se udeležite športih prireditev. Tudi če ne marate telesne vadbe, se lahko razgibavate.

V tem obdobju so sicer pogoste težave z davki ali vlado, enako velja za obdobje, ko je progresirana Luna v deveti hiši ali je negativno aktiviran Jupiter, planet, ki vlada strelcu, deveti hiši in denarju. Ker vlada tudi kolkom in stegnom, se lahko pojavijo težave na tem področju. To je čas, ko je lahko potrebna menjava kolka, če vam to grozi že prej. Ker je strelec živčno znamenje, lahko trpite za nespečnostjo. Navdihnjeni ste in lahko si naložite več, kot zmorete. Pomembno je, da se varujete pred preveliko širitvijo na vseh področjih, kar velja tudi za povečanje telesne teže. Hkrati je to čas, ko je več možnosti za zanositev, če si tega želite, predvsem v ženski karti.

Ko je progresirana Luna v strelcu, seveda poglejte tudi hišo natalnega Jupitra in hišo, ki ji vlada strelec, za temeljitejšo interpretacijo.