Progresirana Luna v škorpijonu: prinaša fatalne ljubezni in obsedenost

Eno najtežjih obdobij v življenju sta približno dve leti in pol, ko je progresirana Luna v škorpijonu. Tedaj doživljate globoka, močna čustva, pravzaprav vsa čustva postanejo intenzivnejša. Spremljata vas občutek teže in intenzivnosti, ki ju ni, ko je progresirana Luna v drugih znamenjih.

Osredotočeni ste na svoje cilje, a ti so fiksni, skoraj obsedeni ste z njimi. Lahko postanete tako predani nečemu, da ostanete na tej poti ne glede na to, ali je to dobro za vas ali ne. Tudi najbolj svobodne in neodvisne ženske lahko postanejo posesivne do moškega. Gredo celo v skrajnosti, denimo kopljejo po smeteh in stari pošti, da ga nadzorujejo, preverjajo telefon, kar lahko pripelje odnos do konca. Trpljenje zaradi konca zveze se lahko vleče še mesece in zdi se, kot da bi bili obsedeni s tem človekom.

Progresirana Luna v škorpijonu prinaša tudi fatalno privlačnost. Tedaj se lahko zapletemo s poročenim moškim, ki obljublja, da bo zapustil ženo, nato pa se maščujemo ali želimo zvezo ženi razkriti. Vleče nas v nerazumna, čustveno podkrepljena, škorpijonsko kompulzivna dejanja, ki sicer niso značilna za nas.

V tem času smo intenzivni, obsedeni, pretirano čustveni. FOTO: Deagreez/Getty Images

Prav tako se v tem času lahko zapletemo s škorpijonom, ko je naša progresirana Luna v tem znamenju. Na splošno velja, da v določenem obdobju privlačimo ljudi s poudarjenim znamenjem ali značilnostmi znamenja, v katerem je tedaj naša progresirana Luna. Ko je v škorpijonu, doživljamo veliko katarzičnih izkušenj, naše spolno življenje je intenzivno, prav tako življenje, strastno se lotevamo vsega, a v našem življenju se lahko pojavijo tudi manipulatorji, ki nas potegnejo v svoje temne vode in se ne moremo rešiti njihovega vpliva.

Ko je vaša progresirana Luna v škorpijonu, greste do konca, bolj intuitivni ste, toda prav tako ne dovolj vztrajni, poleg tega so vaša čustva skoraj preveč globoka. Ta globoka, intenzivna čustva pogosto povzročijo zdravstvene težave, ki izbruhnejo pozneje. Ne potlačujte in se ne oklepajte globoko zasajene jeze, saj je škorpijonska energija povezana z rakom. Težave so lahko povezane tudi s spolnostjo in rodili – psihično sprožena impotenca, odločitev za celibat, ženske težave, prevezava jajcevodov, vazektomija …

Ljudje, ki jih privlačite, so globoki, intenzivni in težavni. V tem času se manj družite, saj ste introvertirani in želite, da vas pustijo same. Gre za obdobje borbe za moč, manipulacije in iger v odnosih – to vse lahko sprožate sami ali drugi počnejo to vam. Poglejte tudi natalno škorpijonovo hišo in hiši, v katerih sta Pluton in Mars, ko interpretirate progresirano Luno v škorpijonu, saj oba delujeta kot sovladarja škorpijona.