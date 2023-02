Progresirana Luna v kozorogu: čustveno boste hladni, resni, odgovorni

Progresirana Luna je v vsakem znamenju zodiaka približno dve leti in pol ter s svojo energijo zaznamuje to obdobje. Tako v približno 28 letih spoznamo značilnosti in lekcije vsega zodiaka. Progresirana Luna v kozorogu ni dobro položena. Čustveno to ni preveč prijeten čas. Lahko ste osamljeni, izolirani ali zavezani dolžnostim. Kozorogu in deseti hiši vladajo ambicije, zato postanete v tem času bolj usmerjeni v kariero. Bolje znate opredeliti svoje cilje in jim postopoma slediti.

Pogosto ste v tem obdobju deležni poslovnih ali poklicnih sprememb. Lahko postanete podjetnik in začnete samostojni posel ali začnete opravljati pomembnejše delo, napredujete po karierni lestvici. Kakršni koli so vaši cilji, se jih lotevate nadvse praktično in sistematično. Previdnost in premišljenost zaznamujeta vaše ravnanje in postanete lahko zelo odgovorni do denarja. Prepoznavnost, slava, status in položaj so med vašimi prednostnimi nalogami.

Astrološko raziskovanje lahko pokaže, da ima veliko svetovnih voditeljev natalno Luno v kozorogu, prav tako je imelo veliko ameriških predsednikov progresirano Luno v deseti hiši v času, ko so bili izvoljeni.

Zdravstvene težave tega obdobja se vrtijo okrog kože, zob, kosti in nohtov. Ko se nagiba k dežju, vas trga v kosteh. Zobozdravstvenim težavam se morate takoj posvetiti, preden se stanje poslabša. Vaša koža se zdi mnogo bolj občutljiva. Za najstnika progresirana Luna v kozorogu lahko pomeni izbruh aken.

To še bolj drži, če natalna Luna kvadrira Saturn ali natalna Venera kvadrira Saturn (ali celo ob lažjem aspektu med planetoma). Če progresirana Luna sproži enega od teh aspektov, se lahko pojavijo akne.

Zadeve natalne hiše, v kateri je Saturn, in natalne kozorogove hiše bodo ključne, če želite razumeti, kaj bo progresirana Luna v kozorogu prinesla vam.