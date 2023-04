Progresirana Luna na kritičnih stopinjah: pojavijo se zadeve, ki morajo biti razrešene

Kritične so stopinje, ki naj bi imele malce več teže, pomena ali intenzivnosti. Za kardinalna znamenja so to 0., 13., 26. stopinja, za fiksna 8. in 9., 21. in 22., za prilagodljiva pa 4. in 17. stopinja. Mnogi astrologi uvrščajo 0. in 29. stopinjo kateregakoli znamenja v isto kategorijo.

Če je planet na eni izmed njih v natalni karti ali progresijah, lahko to še dodatno poudari ali izrazi zadeve, povezane z njim. Ko ima oseba planet na kritični stopinji, ta predstavlja močno temo v njegovem življenju. Če je npr. Venera na kritični stopinji, odnosi in denar zahtevajo veliko njene pozornosti. V njenem ljubezenskem življenju pogosto prihaja do krize. Prav tako poznamo učenjake z Merkurjem na kritični stopinji.

Čeprav so planeti na kritičnih stopinjah, pa ne delujejo ves čas. Učinek je lahko subtilen, a ko progresiran planet zadene kritično stopinjo, pride do krize v življenju. Ne zgodi se nujno nekaj slabega. Ko npr. progresirana Luna zadene kritično stopinjo, zadeve pridejo v ospredje. Zagotovo pride do krize oziroma bodo zadeve prišle na plan. Lahko vključujejo zadeve hiše, v kateri je progresirana Luna, znamenja progresirane Lune ali katerega koli planeta, ki ga progresirana Luna aspektira, hišo, v kateri je planet, ali hišo/-a, ki ji/-m vlada.

Takšna kriza običajno traja manj kot en mesec, razen če progresirana Luna poleg tega sproži težak aspekt ali progresijo. Ko je torej progresirana Luna na kritični stopinji, toda ne aspektira planeta ali sproži tranzita ali progresije, je lahko kriza povezana s hišo, skozi katero se pomika progresirana Luna. Običajno se ta zelo hitro reši. Če pa je progresirana Luna na kritični stopinji in sproži še druge reči v karti, je kriza bolj kompleksna in traja dlje. Lahko namreč aktivira pomembno in kompleksnejšo progresijo. Progresije namreč 'čakajo', da nekaj pride mimo in jih sproži.

Lahko prinese krizo. FOTO: Khosrork/Getty Images

Progresirana Luna je pomemben dejavnik, ki pokaže, kdaj točno se bodo dogodki začeli odvijati. V astrologiji sicer velja, da je Mars tovrstni sprožilec – in je –, toda prav tako je to progresirana Luna. Vedno se tedaj pojavijo zadeve, ki morajo biti razrešene, ali nekaj doseže vrelišče.

Stopinja, ki bi jo bilo treba obravnavati kot kritično, je tudi 29. vsakega znamenja in jo je treba vzeti v obzir.

Modalnost vpliva na to, kako delujejo kritične stopinje, na še en način. Kardinalne delujejo hitreje, fiksne se lahko vlečejo in zamujajo, pri spremeljivih pa gre bolj za mentalno izkušnjo. Ko se vaša progresirana Luna premika skozi vsa znamenja, se srečate z vsemi kritičnimi stopinjami v osemindvajsetletnem obdobju.