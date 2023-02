Progresirana Luna in odnosi: pokaže, ali bo odnos dolge ali kratke sape

Ko progresirana Luna naredi aspekt, deluje kot sprožilec za dogodke. Če interpretirate karto in napovedujete prihodnost, je pomembno, da upoštevate orbis ene stopinje, če gre za odnose, pa ga lahko povečate na tri stopinje orbisa. Nekateri astrologi to pojasnjujejo s tem, da je, ko gre za odnos posameznika z drugo osebo, včasih potreben dodatni čas, da se uskladita.

Pozorni bodite na to, da mora biti, ko nekoga spoznamo in bo šlo za pomembnejše razmerje, progresirana Luna aktivna v obeh kartah. Ne samo da mora naša progresirana Luna delati aspekt na planete ali kote v eni od naših kart (natalni ali progresirani), ampak mora delati aspekt tudi na nekaj v karti druge osebe (natalni ali progresirani). Če naj bi odnos trajal, je namreč pogoj oboje, da progresirana Luna naredi aspekt v karti druge osebe in se dotakne nečesa v naši karti.

Dokler delata obe progresirani Luni aspekt znotraj orbisa tri stopinje, bo odnos res pomemben. Če ni nobenega aspekta progresirane Lune znotraj treh stopinj, je najverjetneje, da bo odnos zamrl ali izzvenel. Ta oseba ne bo prav dolgo ostala v našem življenju.

Kaj pa če recimo Luna moškega dela harmoničen aspekt v obeh kartah, toda ženskina progresirana Luna hkrati oblikuje težak aspekt v eni od kart in dober aspekt v drugi karti. Bo njuno razmerje trajalo? Bo, toda treba bo predelati določene zadeve. Velikokrat aspekti opisujejo tudi kraj ali okoliščine, v katerih se spoznamo – če gre za Jupiter, je to lahko na potovanju ali v založništvu, če je Merkur, gre za mlajšo osebo, ki jo spoznamo na izobraževanju ali predavanju.