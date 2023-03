Programiranje kristalov: hranimo jih lahko tudi pod blazino

Kristali in dragi kamni uravnovesijo in okrepijo vibracije v prostoru s svojo edinstveno energijo. Prebujajo vse, kar vibrira na nizki frekvenci, ter jo povišajo. Ko jih držimo v roki, jih aktiviramo, jim spremenimo vibracijo. Z intuicijo lahko tako izberemo tak kristal, ki resonira z nami – podržimo ga v roki in ga začutimo.

Doma se z novim kristalom, ki smo ga prej očistili, povežemo tako, da sedemo v lotosov položaj in se umirimo. Vzamemo ga v levo roko, čeznjo pa položimo desno, če smo desničarji, sicer pa ravno obratno. Upočasnimo dihanje in se povežemo z njegovimi vibracijami. Programiramo ga, tako da si predstavljamo, da smo v njem, tam izrazimo svojo jasno namero.

Zahvalimo se mu za pomoč in odpremo oči. Nato ga hranimo na varnem mestu in ga očistimo in ponovno programiramo, če se ga kdo dotakne. Položimo ga lahko pod blazino, na vidno mesto ali ga nosimo v žepu.