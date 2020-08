Programirajte se za uspeh

Guruji pravijo, da moramo za uresničenje česar koli upoštevati tri dejavnike. Rezultat si moramo iskreno močno želeti, o izidu ne smemo dvomiti in govoriti moramo v jeziku, ki ga vesolje razume, torej se povezati z njim v alfa stanju. Če si želite denimo denar, najprej razmislite, ali bi vam res prinesel srečo. Pri tem bodite iskreni. Predstavljajte si, da imate, kar si želite. Je to denar ali nekaj, kar ste si z njim kupili? Kako vam je to izboljšalo življenje? Če ugotovite, da si ne želite denarja, ampak nov avto, v vizualizacijo namreč ne vključite gotovine, ampak avto.



Poleg tega omejite negativna prepričanja in dvom, ki lahko omajejo ali upočasnijo proces. V resnici ne obstaja zgornja meja želenega, kar ga lahko pritegnete, a ker je naš um po naravi skeptičen in išče dokaze, boste trčili ob lastno prepričanje, da si ga ne zaslužite. Zato se naravnajte na uspeh. Programirani smo namreč na prepričanje, da je denimo denar težko pridobiti, toliko težje večje zneske. Ker je v zahodni kulturi neločljivo povezan z delom, delujemo proti svojim programiranim prepričanjem, če si predstavljamo, da lahko prejmemo zajetno vsoto, ne da bi se morali truditi zanjo. Zato moramo pretentati lastni sistem prepričanj in odstraniti dvom. Le tako namreč lahko dobimo, kar si želimo.