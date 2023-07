Programirajte kristale, zelo je preprosto

Programiranje kristala je preprosto. Najprej ga očistite. Lahko ga izpostavite dimu kadeče se žajbljeve paličice ali kadilu, ga položite na sončno ali lunino svetlobo za vsaj štiri ure, ga zakopljete v zemljo in pustite, da se navzame Zemljine energije. Nato ga podržite v rokah, zaprite oči in globoko vdihnite.

Z zaupanjem se povežite z Zemljo in nečim, kar vas osrečuje, da si dvignete vibracijo. Ko dosežete frekvenco ljubezni in svetlobe, prosite, naj bo kristal očiščen. Glasno ali v mislih si recite: »Prosim, da se najvišja vibracija ljubezni in luči poveže z mojim višjim jazom in očisti neželeno energijo in preteklo programiranje kristala. Naravnavam ga na namero …« Stavek končajte s trikrat ponovljeno namero, nato se trikrat zahvalite. Ko namreč nekaj izrečete trikrat, potrjujete, da tisto, za kar prosite, že obstaja v vesolju.

Na nov dan

Kristale lahko uporabite, da se energijsko in mentalno pripravite na nov dan. Preden vstanete, jih položite po telesu, denimo roževec na srčno čakro, ametist na tretje oko. Sprostite se in povežite z njihovo vibracijo. Že čez pet minut boste občutili spremembo. V kopel lahko dodate roževec in šungit za razstrupljanje in razvajanje. Lahko jih uporabljate pri meditaciji, jih intuitivno razporedite po stanovanju in pisarni, da vzpostavite pretok energije, jih nosite v žepu ali kot nakit, da bodo čez dan uravnovešali vaše energijsko polje. Če jih položite pod blazino pred spanjem, bodo odstranili vaše podzavestne strahove in dvome.