Prizemljite se

Ko hodite bosi, se povežete z zemljo in se znebite prostih radikalov. Ti so posledica delovanja elektronskih naprav, UV-sevanja, cigaretnega dima in kemikalij. V velikih količinah lahko poškodujejo telo in povzročajo kronične bolezni. Prizemljevanje jih razoroži, tako kot antioksidanti, s tem pa zmanjšuje vnetne procese, depresijo, tesnobnost in stres, z nižanjem ravni kortizola, stresnega hormona, pripomore k trdnejšemu spancu. Kombinacija bose telesne vadbe, meditacije ali joge v naravi pospeši celjenje ran.

Skrbi za zdravje srca in blaži simptome PMS zaradi zmanjšanega stresa in ravni kortizola. Pomaga tudi pri hujšanju; ko smo v energijskem neravnovesju, se namreč zatekamo k tolažilni nezdravi hrani. Zato se vsak dan sezujte in se sprehodite po pesku, travi, zemlji ali makadamu. Učinka ne boste dosegli na ploščicah, preprogi in lesenih tleh. Sprostite se in začutite blagodejno povezavo s planetom in naravo. Posledice stresa bodo odpadle.