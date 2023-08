Prizemljevanje je enostavno, poskusite

Se spomnite, kdaj ste zadnjič hodili bosi zunaj in čutili zemljo pod nogami? Znanstvene študije kažejo, da bosonoga hoja koristi zdravju - zmanjšuje stres, vnetja, bolečine v mišicah, spodbuja cirkulacijo in obnavljanje tkiva. Poveže nas z energijo Zemlje in umiri, da se spet povežemo s svojim centrom.

Vsa živa bitja imamo biopolje, torej elektromagnetno polje, ki obdaja fizično telo. Ko se bosi dotaknete zemlje, ki prav tako ima elektromagnetno polje, negativni ioni z zemljine površine pridejo v vaše telo in onemogočijo pozitivne ione ali proste radikale, ki so se v njem nakopičili kot posledica modernega načina življenja.

Več priložnosti

Kriva je izpostavljenost strupom v okolju, težkim kovinam, sevanju in kemikalijam. To povzroča bolezni, vnetja in pospešuje staranje. Če hodimo bosi po pesku, zemlji ali travi, pa zdravilna moč zemlje nevtralizira proste radikale in nas napolni z energijo. Poskrbite torej za stik z zemljo, kadar le morete. Poleti je za to še več priložnosti kot drugače.