Privlači dolgove, revščino in težave: kako očistiti slabo finančno karmo

Imate občutek, da kljub vsemu vloženemu trudu in energiji denar ne pride v vaše roke? Če se nenehno soočate z novimi izdatki, dolgovi, odlivi denarja, se lahko razlog skriva v finančni karmi.

Določanje vaše finančne karme je zelo preprosto – analizirajte svoje finančno stanje v zadnjih nekaj letih in se vprašajte: kaj se je spremenilo po nekaj letih? Se je moje finančno stanje izboljšalo?

Če se vaše finančno stanje kljub vašemu trudu v zadnjih nekaj letih ni izboljšalo, je smiselno očistiti svojo finančno karmo.

Kako nastane slaba finančna karma?

Če je človek odraščal v revni družini, se tega stanja ne trudi popraviti in si dovoli živeti tako, kot so živeli njegovi starši. Kot piše srbska Sensa, na človeka pogosto vplivajo negativni komentarji o denarju, kot so »Nimamo denarja«, »Vsi bogati ljudje so goljufi«, itd., ki jih je slišal v otroštvu. Če človek ne spoštuje denarja, meni, da je slab, ga odbija. Slaba denarna karma se pojavi, ko je oseba ljubosumna na uspešne ljudi, pa tudi, ko se človek izogiba ali ne poskuša povečati svojega dobička. Prav tako jo prikličemo, če menimo, da niso vredni bogastva, ne verjamemo v svoje sposobnosti in zmožnosti.

Ta seznam se lahko nadaljuje v nedogled, glavni razlog pa je, da človek zgradi napačen odnos do denarja na energetski in psihološki ravni.

Kako se znebiti slabe karme, ko gre za denar?

Denarna karma se lahko najprej očisti, če sprejmemo pozitiven odnos do denarja. Ko se zavemo, da je denar orodje, ki lahko razširi naše možnosti, olajša življenje, prinese nove priložnosti, torej ko imamo bolj pozitiven pogled na finance, se lahko situacija začne spreminjati. To ne pomeni, da se osredotočamo izključno na materialno, ampak da sprejmemo denar in mu odpremo vrata svojega življenja, negativnost pa zamenjamo z optimizmom.

Drugi korak je, da se znebimo zavisti, strupenega čustva, ki zastruplja dušo. Začnimo čutiti veselje in prijateljstvo do uspešnih in bogatih ljudi. Ne zavidajmo bogastva drugih ljudi, veselimo se uspeha drugih, saj bo potem sreča potrkala tudi na vaša vrata. Ko nehamo obsojati druge ljudi, se naše srce in karma očistita in pred nami se odprejo nova vrata srečnejšega in boljšega življenja.

Nehajmo govoriti slabo o denarju. Besedne zveze, kot sta »Denar je zlo«, »Denar ne prinaša sreče«, bodo negativno vplivale na področje financ. Namesto tega lahko uporabljamo afirmacije za bogastvo, kot sta »V svoje življenje privabljam obilje«, »Denar prihaja in mi prinaša veselje«.

Naučimo se pravilno upravljati svoj denar. Ne zapravljajmo denarja za nepotrebne stvari in ne bodimo požrešni. Negativna energija zavrača denar, dobra dejanja in hvaležnost pa ga pritegnejo. Vadimo hvaležnost, bodimo hvaležni za stvari, ki jih imamo, in pomnožile se bodo. Vsekakor je to boljša energija kot jokanje in obžalovanje. Pomagajmo tudi ljudem, ki potrebujejo pomoč – dobro se z dobrim vrača.

Ne pritožujmo se nad življenjem in pomanjkanjem denarja. Ta odnos še nikoli nikogar ni obogatil. Ne spreminjajmo denarja v cilj svojega življenja. To je samo sredstvo, da imamo življenje, ki si ga želiš. Postavimo si realne cilje in se aktivirajmo, da jih dosežemo, in energija obilja bo kmalu prišla.