Privabite čarobnost v svoj dom

Vrtovi in gozdovi so prebivališča vil, škratov in drugih čarobnih bitij. V nekaterih deželah, npr. na Islandiji, Irskem in v Britaniji, še vedno verjamejo, da ščitijo njihove domove ter pomagajo usmerjati energijo.

Vile so tesno povezane z naravo in nadzorujejo naravne elemente, pomagajo tudi pri zdravljenju, ljubezenskih težavah, skrbijo za lepoto. Načeloma se ljudem izogibajo ter se držijo območja, na katerem živijo. Če želite njihovo pomoč, jih morate zato povabiti, naj vas obiščejo. Do njih in narave, katere zaščitnice so, bodite vedno spoštljivi, prijazni in odkriti.

Če iščete ljubezen

Vile obožujejo cvetje in se zadržujejo v njegovi bližini, zato jih bo pritegnilo. Sivka jih privabi, ognjič naj bi omogočil, da jih vidimo. Timijan so v Franciji sadili, tudi ker ugaja vilam. Omenja ga celo Shakespeare v Snu kresne noči. Rožmarin pritegne dobre in modre vile. Mačehe posadite s prošnjo za pomoč, če iščete ljubezen. Naprstec je njihovo skrivališče; če ga zasadite, bodo skupaj z drugimi zaščitniki narave ščitile vaš vrt in domovanje. Primerni so tudi mimoze, trobentice in zajčki, vijolice so vilam svete in vas neposredno povežejo z njimi.

Nato jim postavite oltarček s slikami vil ter skledo vode, povabite jih v svoj svet s srečno željo. Obožujejo vodo, a jo redno menjajte, s staro pa zalijte rastline. Lahko jim ponudite tudi med, saj naj bi jih privabil kot magnet. Prosite jih za prijateljstvo, magičnost, upanje in zdravljenje ter zaupajte vanje. Nato počakajte na znamenja, da so z vami.