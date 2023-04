Pritoževanje vpliva na možgane

Gotovo poznate ljudi, ki se nenehno pritožujejo, tarnajo in so sploh večno ubogi. Guruji opozarjajo, da gre več kot samo za to, da vam s tem črpajo energijo. Nujno je, da se začnete zavedati negativnosti tako pri sebi kot drugih. Nevropsiholog Donald Hebb pravi, da se skupine nevronov v možganih povezujejo glede na naše življenjske izkušnje.

Ko nekaj doživimo, se v naših možganih poveže na tisoče nevronov. S ponavljanjem enakega vedenja se sprožijo in utrjujejo iste povezave. Če ste v življenju nenehno osredotočeni na kritiko, skrbi, negativnost, vlogo žrtve, bo vaš um zlahka poiskal sorodne misli, ki bodo pritegnile sorodne situacije. In kako se izogniti negativnosti pri sebi?

Bodite hvaležni za majhne stvari, pravijo duhovni učitelji. Ko se zalotite pri pritoževanju, se ustavite. Mislite na lepe dogodke in s tem vzpostavite nove možganske povezave. Spustite vse, kar vam ne pomaga in vas vleče nazaj ali navzdol.