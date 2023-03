Prisluhnite tistim, ki vam nasprotujejo: ne prepričujte in ne prekinjajte drugega

Nasprotovanje oziroma popolnoma drugačen pogled na določeno stvar od vašega lahko hitro spremeni koga v sovražnika, kar se zadnje čase vedno pogosteje dogaja tudi na družbeni ravni. Toda če nekdo drugače razmišlja, je druge vere, drugače ravna, živi po drugačnih načelih, to v resnici ne pomeni, da ima nekaj proti vam.

Je pa v človeški zgodovini pogosto razlikovanje v stališčih vodilo celo v skrajne scenarije, kot so vojne in spori. Psihologi svetujejo, da težavo rešimo s preprostim eksperimentalnim dejanjem, ki ga imenujejo 'peljite drugo stran na kosilo'. Človeku povejte, da bi ga radi bolje razumeli, in vprašajte, ali bi rad tudi on bolje razumel vas. Lahko gresta res na kosilo ali se samo pogovarjata kje drugje.

Sprejmita osnovna pravila: bodita radovedna, realna in odprta za pogovor. Ne prepričujta in ne prekinjajta drug drugega. Poslušajta se! Vprašanja za prebijanje ledu so lahko: Katere izkušnje so te v življenju najbolj zaznamovale? Katere problematike te najbolj skrbijo? Kaj si si že od nekdaj želel vprašati nekoga, ki se o tem ne strinja s teboj? Odkrili boste, da razumevanje spodbuja sočutje in potrpežljivost.