Prisluhnimo ljubezni: lažje bomo sprejeli svoje napake in sebe v celoti

Če si stežka dovolimo biti zadovoljni s sabo, si lahko pomagamo s spodnjo vizualizacijo psihoterapevtke Arlene K. Unger, ki spodbuja avtentičnost in samospoštovanje kot del čustveno-možganskega treninga.

Spoštovanje sebe ni samo priznavanje svojih pozitivnih lastnosti, ampak sprejemanje sebe v celoti, tudi lastnih napak. Tako se ustvarja notranje ravnovesje, potrebno za notranji mir. Vajo delamo vsak dan oziroma ko se ne počutimo dobro.

Kaj naredimo?

Nekajkrat sproščeno vdihnemo, izdihnemo in zapremo oči. Predstavljamo si, da smo v čudoviti jami. Vanjo pronica svetloba in vsak zvok se odbije od sten. Zakličemo živijo in beseda se nam v toplem tonu vrne kot odmev. Zdaj pomislimo na nekoga, ki ga imamo radi – lahko je iz preteklosti ali sedanjosti. V jami svoje domišljije na glas izrečemo vse, kar bi radi povedali ljubljeni osebi: »Rad te imam. Veliko mi pomeniš. Vedno si bova blizu.« Prisluhnemo besedam, ki se nam vrnejo kot odmev. Poslušamo jih in se zavedamo, da so namenjene nam.