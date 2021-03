Pripravite se, vse to bo prinesla polna luna

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes bo vse v znamenju polne lune, ki bo nastopila zgodi na 8. stopnji tehtnice ob 19:47. Ravno takrat se začne izračun poletnega časa. Luna je že od zgodnjega jutra v znamenju, kjer so zaznamovana vsa partnerstva, najsi gre za poslovna, osebna, čustvena ali celo tista, ki so proti nam.Sonce je v znamenju ovna, kjer je na svoji višini, ego in volja sta usmerjena samo nase in v svojo identiteto. Nasproti mu je luna, ki ji vse vrste odnosov veliko pomenijo, nanje je navezana in težko živi sama. In sedma hiša v horoskopu predstavlja tisto, kar nam primanjkuje, kar iščemo pri drugi osebi, nato pa se pojavijo vse težave. Dokler ne bomo spoznali tega iskanja, da je prav v nas in da je vse del nas, in če tega ne bomo razumeli, bodo prihajali do konfliktov, nesoglasij.In ta drugi je vaš planet, vaša potreba, česar se niste zavedali, ki je niste sprejeli takšne, kot je, in zato je zelo težko najti sorodno dušo in vedno krivimo drugo stran. In vse smo sami, ne kdo drug ali partner sam.Ko sta luna in sonce v opoziciji, potem nastane polna luna, tu je vrhunec vsega, kar se je v teh dneh dogajalo v vseh odnosih, še posebej v partnerskih.Sonce, venera in kiron so v natančni konjunkciji, kolikor je poškodb, neresnic, rane, a vse na 8. stopnji, ki zahteva eno popolno spremembo. Karkoli se bo zgodilo, ali je venera v izgonu poskušala prevzeti vodstvo in liderstvo nad Soncem, ki je močna moška energija, ki se ne bo zlahka predal in prepustil, in zavedajoč se, da oboje ne vodi v nič, je najbolje, da to odnos je prekinjen.In venera gre v sekstil z marsom in saturnom, kar ji daje priložnost, da se vrne k neki stari ljubezni ali celo začne kakšno novo zvezo, vendar je to treba graditi na neki drugi podlagi. Sčasoma daje tudi eno veliko trajnost. Tako se luna reši vseh teh težkih čustvenih situacij, saj s tem marsom in saturnom vstopi v trigon, ki ji pomagata, da vse to z lahkoto preboli.Ko je luna polna, je energije v presežku, živčnost, napete situacije, nespečnost, težave s prometom, duševne napetosti, a hkrati čiščenje iz vseh nakopičenih toksinov in nezdravih situacij, nastopijo zelo hitro. Zato je najbolje, da je ta dan le na vodi s čim več sprostitve in meditacije, to pa večinoma podpira merkur, ki je v znamenju rib in v konjunkciji z reptunom. Prepustimo se svoji intuiciji in podzavesti, ki nas bodo danes najbolje vodile.