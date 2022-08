Pripravite se na močan učinek mlade Lune: pride lahko do brutalnih prepirov

Danes dopoldne je nastopil Mlaj v znamenju device. Ta mlada luna je v natančnem kvadratu s planetom Mars in vse je na 4. stopinji. Čeprav vsaka lunacija traja približno en mesec, je najmočnejši učinek prvih 14 dni. Zelo hitro lahko povzroči veliko prepirov, tudi na zelo brutalen način. Glede na to, da gre za stopinjo, ki je povezana z domom in družino, je možno, da so vsi ti nesporazumi ravno pri družini. Mars je nepotrpežljiv in hitro zaneti ozračje s svojimi besedami iz Dvojčka ali preprosto s svojimi dejanji. Hkrati, ker je mlada luna v devici, lahko povzroči tudi zdravstvene težave, povezane s trebuhom. In to se da rešiti na miren in diplomatski način, saj je njihov dispozitor Merkur v dobrem aspektu s tem istim Marsom. In sam Merkur je že v svoji senci, tako da prihaja do zelo nejasnih stvari ali celo nesporazumov.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Saturn v vodnarju, ki je retrograden, lahko vrne neko staro ljubezen, neko staro razmerje. In ali je vse resnično in iskreno ali je sam v neki zase nejasni in izgubljeni situaciji. Ali je mogoče pozabiti na vse in začeti isto staro zvezo, a na nov način, kot da bi se srečala prvič, brez spominov na stare čase? Če je Duša res pripravljena na to do te mere, potem poskusi. A vsaka pokrpana stvar ni enaka novi.

In še posebej, ker so vse to zelo močna fiksna znamenja, ki res vleče vsako na svojo stran, brez popuščanja, zelo trmasto in brez večje spremembe pri sebi. No, karkoli se zgodi, bodo vsi tukaj utrpeli samo hujše posledice. Najbolje je, da se umirite in svoje odločitve sprejemate iz najgloblje tišine.