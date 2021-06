Priporočila v času rastoče lune

Takrat nam lasje hitreje rastejo. FOTO: Dikushin/Getty Images

Prvi krajec pomeni, da po mlaju prvič vidimo obris lune na nebu oziroma njeno polovico. Ta lunina mena je povezana z rastjo in napredkom. Čas je, da sprejmemo trdne odločitve in se zavežemo, da bomo sledili načrtom. Pomembno je, da se osredotočimo na uresničevanje ciljev, da napredujemo, žanjemo prve rezultate in se ne obremenjujemo s tistim, kar je šlo narobe.Vpliv luninega krajca na ljubezensko življenje je prav tako močan, saj je to čas, ko smo najbolj zapeljivi in privlačni. Bolj spontani smo, neposredni, lažje dajemo spodbudo in pristopimo k simpatiji. Samski lahko gredo na prvi zmenek, saj je v tem času večja možnost, da to preraste v daljšo zvezo, vezani pa se lahko lotijo novih skupnih projektov, večja je tudi možnost zanositve.Energijo te lunine mene lahko koristno uporabite tudi na finančnem in poslovnem področju. Ste namreč v obdobju, ko lahko uresničite svoje ideje, bolj pogumni ste, da se lotite novih službenih projektov. Če želite obilje, je zdaj čas za trdo delo. Lahko se pojavijo ovire, a če boste ostali zbrani in nadaljevali v pravo smer, se vam bo to obrestovalo z dobičkom. Ugoden čas je tudi za nakupe dragih stvari. Povečana je moč komunikacije, zato se lahko pogajate za dobro ceno. Prav tako ste lahko uspešni pri pobiranju dolgov, pridobivanju novih strank, prošnji za povišico in začetek nove službe.Kar se tiče zdravja, je to čas za spreminjanje navad in življenjskega sloga, prav tako je energija prava za operacije, saj spodbuja zdravljenje in hitro okrevanje. Odločite se za zdravo prehrano, če želite povečati mišično maso, pa lahko v tem obdobju začnete intenzivnejšo vadbo. Če se boste postrigli, imejte v mislih, da v tem času lasje hitreje rastejo.V času prvega krajca lahko izvedete tudi ritual za denar, za katerega potrebujete tri rumene vrtnice, tri račune (kateri koli znesek), tri kose rumenega ali zlatega traku. Lističe vrtnic dajte v račun, da naredite cev, ki jo nato zatesnite z obeh strani in zavežete s trakom. Ritual izvedete tri zaporedne prve krajce. Na četrtega lističe prevrete v vodi in jo dodate kopeli. Zlivajte jo nase od vratu navzdol, pri čemer si predstavljajte, da obilje prihaja v vaše življenje. Obrišite se s čisto brisačo.Datumi prvega luninega krajca v letu 2021 so: 17. julij, 15. avgust, 13. september, 13. oktober, 11. november, 10. december.