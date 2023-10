Priporočila v času polne lune

Lunine mene vplivajo na naš živčni sistem in spreminjajo energijo. Čas polne lune prinaša velik naval energije, moč, saj so kozmične moči na vrhuncu. Pomembno je, da ste se pripravili na to lunino meno in zasnovali projekte, ki se zdaj zaključijo oz. prinašajo sadove.

Ljudje smo v tem času čustveni, občutljivi, energija drugih in zunanjih situacij močno vpliva na nas. Težko ohranjamo ravnovesje, saj so naša čustva razburkana. To ni nujno negativno, a razmislimo, analizirajmo in načrtujmo naslednje korake, če želimo biti uspešni. Hkrati je to obdobje povečane intuicije, lažje se povezujemo s seboj in s podzavestjo. Priporočljivo je, da meditiramo, saj bomo tako ostali stabilni.

Uroki so ob polni luni močnejši. FOTO: Richardnazaretyan, Getty Images

Urok za ljubezen Če želite, da se ljubimec vrne, si lahko pomagate z urokom. Posujte po tleh majhen krog soli in recite: »V tem krogu, ki ga sipam, te nazaj zamikam. Moč lune in soli me združuje s tabo, z ljubeznijo samo do mene!« Na bel papir zapišite ime ljubljene osebe, ga položite v krog ter recite: »Držim tvoje ime, tvoje oči, držim tvoje ime, tvoja usta, držim tvoje ime, tvoj pogled, držim tvoje ime, tvoje srce.« Vse skupaj položite v papirnato vrečko in zažgite ob koreninah rdeče cvetočega drevesa.

Bodite pazljivi

V odnosih moramo biti pozorni na močan dotok energije, ki zbudi strasti. Marsikaj skritega lahko pride na plan. Iskati morate ravnovesje med skrajnostmi. V času polne lune se pari lahko dobro razumejo, so harmonični in strastni, a če ste sami nestabilni, se bodo povečali tudi spori s partnerjem. Pazite, kaj rečete, saj boste bolj jezni, prepirljivi in razburjeni. Ob vsem tem polna luna spodbuja plodnost in libido, saj je povezana z ženstvenostjo in materinstvom. Dober čas je za zanositev. Prav tako si lahko privoščite obisk kozmetičarke ali frizerja, a ne odločajte se za skrajne spremembe, raje manjše lepotne popravke.

Službene težave se lahko pojavijo, ker smo bolj ranljivi in čustveni, neprevidni, nepozorni. To ni pravi trenutek za razprtije na delovnem mestu. Ne prosite za povišico, je pa odlična energija za delo v timu, sodelovanje, poslušanje mnenj drugih, za prodajo, zaključevanje pogodb, predstavljanje argumentov. Izogibajte se impulzivnosti in poslušajte stranke. Mikalo vas bo nepremišljeno zapravljanje. Bodite pazljivi. Izogibajte se dolgovom.



Zdravstvene težave se lahko pojavijo ali ponovijo. Poveča se raven energije, zato je več stresa in tesnobe. Računate lahko na nihanje razpoloženja, razdražljivost in povečano čustvenost. Zmanjša se nastajanje melatonina, spalnega hormona, zato vas pesti nespečnost. Pogostejše so migrene in glavoboli. Primernejša je umirjena telesna vadba.