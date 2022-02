Priložnosti za služenje denarja

Druga je hiša premoženja, denarja, zaslužka. Če imate v njej Sonce, se preveč osredotočate na to, da si želite biti bogati. Ste iznajdljivi, saj služite s svojimi talenti. Vaša samozavest in lastna vrednost sta vezani na premoženje, finančna trdnost je nujna za dobro počutje.

Če je v drugi hiši Luna, znate intuitivno oceniti ekonomsko situacijo, po drugi strani pa kaže nihanje zasluženega denarja, kar lahko prinese negativno finančno sliko in čustven odnos do denarja. Imate potrebo, da sebi in družini zagotovite finančno varnost. Vaša sreča je odvisna od materialnega udobja.

Merkur ponuja priložnosti za vpogled v finančne trge. Pametni ste, iznajdljivi, energični in znate ekonomično razmišljati. Cenite vse, kar prinaša rezultate. Izobrazba je tako za vas ekonomska kategorija. Umske sposobnosti uporabljate za ustvarjanje udobnih življenjskih razmer. Lahko imate začasne službe in projekte, premorete čut za trgovino in transakcije.

Z Venero uživate v nakopičenih dobrinah in užitkih. Umetniški talenti vam prinašajo obilje. Zapravljate za zabavo, obdajate se s kakovostnimi dragimi predmeti. Finančno situacijo lahko izboljšate prek prijateljev in poznanstev. Sklepati znate profitabilne pogodbe.

Z Marsom v finančni hiši ste lahko podjetni in odločni. Radi tvegate, a tudi pogorite. Ste pa vedno pripravljeni začeti znova. Tekmece vidite kot spodbudo, ne oviro. Nadzorujte porabo, saj lahko zapravljate brez premisleka.

Z Jupitrom v tej hiši imate srečo z denarjem. Lahko se rodite v premožno družino, podedujete družinski posel, privilegije. Pogosto ga imajo tu milijonarji. Iznajdljivi ste, neodvisni in sami poskrbite za denar, usoda vam pri tem pomaga. Če razumno zapravljate, boste imeli denarja vedno dovolj.

Saturn je lahko znak, da ste odraščali v revni družini, zagotavljanje materialne varnosti vam predstavlja življenjski cilj, saj vam daje denar občutek varnosti. Pomanjkanje vas uči preživeti v stresnih situacijah.

Jupiter kaže, da ste se rodili v bogato družino. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Uran prinaša materialno neodvisnost. Hitro se prilagodite trenutnemu finančnemu stanju. Iznajdljivi ste pri služenju, a ne želite odgovornosti pri upravljanju premoženja. Stremite k finančni svobodi.

Z Neptunom lahko obogatite z duhovnimi sposobnostmi – pošteno ali ne. Veliko zmede spremlja vaše poslovanje. Ne navežete se na premoženje, ga razdajate ali izgubite. Ostati morate realni! Pogosto ste radi samostojni.

S Plutonom se vse vrti okoli finančne moči, obsedeni ste z njo in lahko manipulirate z drugimi. Vedno iščete nove načine služenja. Želite biti samozadostni in neodvisni. Naj sla po denarju ne zamegli vsega drugega.