Priložnosti in izzivi v februarju: poslovne reči uredite v prvi polovici meseca

Zavela je nova energija. Sonce je namreč v vodnarju, 11. 2. pa vanj vstopi še Merkur. Tako bomo bolj družabni, družbeno angažirani, po drugi strani pa bomo potrebovali več svobode, neodvisnosti in se ne držali pravil. Želeli bomo pokazati svojo edinstvenost in pustiti pečat v svetu. Ne bomo se branili argumentiranja in razpravljanja, odprti bomo za druge poglede ter se zavzemali za različnost.

Lahko se upiramo avtoriteti in pravilom, saj se bo zdelo, da togi ljudje preprosto ne razumejo našega naprednega načina razmišljanja. Obremenjevali se bomo s podnebnimi spremembami, si prizadevali za poštenost in enake pravice za vse.

Na splošno bomo od 18. 2. bolj pasivni, sanjavi, počasnejši, čustveno občutljivi in intuitivni, saj bo Sonce vstopilo v ribi. Več bo kreativnosti in ukvarjanja z duhovnostjo. Čas je odličen za introspekcijo, manj primeren pa za konkretne dosežke, zato pomembne poslovne stvari uredite pred tem. Venera bo po drugi strani zadnjih deset dni meseca v vročekrvnem levu, kar pomeni, da bomo pred tem previdni, neodločni, hrepeneli bomo po veliki romanci, a si ne bomo upali narediti prvega koraka.

Po tem pa bomo pokazali pogum in odločno osvajali simpatijo. Pazite le, da je ne prestrašite s svojo 'hočem te takoj' ovnovsko energijo.

Valentinovo naj bo letos razkošno in vključuje razvajanje. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Valentinovo bodo barvale prijetne energije. Luna bo v strelcu, tako bomo optimistični, veseli, pustolovskega duha. Zmenek je lahko tudi nekoliko avanturističen, npr. izlet v neznano, ker se Luna lepo poveže z Jupitrom, pa ne boste zgrešili niti z razvajanjem v savni in džakuziju ali z romantično večerjo. Dobre hrane in pijače ne sme manjkati, ko izbirate darilo, pa bodite letos pripravljeni odšteti malo več.

Romantika bo zaznamovala tudi naslednji dan, tako ni nič narobe, če se zmenek zavleče ali ponovi ali ga izvedete dan pozneje. Prav tako boste imeli te dni več navdiha, kar naj izkoristijo umetniki in tisti, ki se ukvarjate z duhovnostjo. Največ strasti bo 19. 2., ko je čas za erotiko in skok med rjuhe.

Največ stresa, nepričakovanih dogodkov, težav v prometu, naglice bo 21. 2. Ne bodite preveč impulzivni, saj se lahko veliko hitreje sprete, a v afektu razdrete dogovore, kar utegnete pozneje obžalovati.

16. 2. si ne zadajte preveč opravil, saj boste izčrpani, obremenjeni, pod pritiskom, zaskrbljeni in črnogledi. Umaknite se in počakajte, da vpliv mine.

Dnevi, ki jih koristno izkoristite, so 10. 2., ko se postavite zase, 17. 2., ko lahko finančno vlagate, nakupujete, ugodno sodelujete s tujino in sklepate dobre dogovore, ter 22. 2., ko boste imeli veliko energije in zanosno uresničevali svoje cilje.